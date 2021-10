Corona-Ticker Mittelfranken: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

6.26 Uhr: Rothenburger Reiterlesmarkt soll stattfinden

Die Stadt Rothenburg ob der Tauber (Lkr. Ansbach) plant ihren Reiterlesmarkt so traditionell wie möglich. Dafür wird ein entsprechendes Hygienekonzept entwickelt, erklärte Jörg Christöphler, Leiter des Tourismusamts. Die Stadt will um das Marktareal, das sich von Marktplatz über Grünen Markt und Kirchplatz erstreckt, einen Zaun errichten. An zwei Eingängen soll dann bei den Gästen die 3G Regel – also genesen, geimpft oder negativ getestet – kontrolliert werden. Mit dieser eingezäunten Variante könnten die Besucher innerhalb des Reiterlesmarktes ungestört flanieren, so Christöphler.

In diesem Jahr seien knapp 60 Buden angemeldet, etwas weniger als in den Vorjahren. Damit könne etwas mehr Platz zwischen den Buden geschaffen werden. Es soll außerdem nur Essen zum Mitnehmen angeboten werden, damit eine Kontaktdatenerfassung bei den Besucherinnen und Besuchern entfällt.

Aktuell laufen noch Gespräche, wie die Besucherströme an stark frequentierten Wochenenden entzerrt werden können. Auch ist noch unklar, ob auf dem Reiterlesmarkt Maskenpflicht gelten soll. Das werde nach den neuen Beratungen der Staatsregierung am 12. Oktober klarer sein, so der Tourismusamtsleiter. Er freue sich aber, dass in diesem Jahr überhaupt wieder Planungen möglich seien. 2020 hatte die Stadt anstelle des Reiterlesmarktes eine "Weihnachts-Stadt" in Rothenburg aufgebaut. Diese musste coronabedingt frühzeitig schließen.