Corona in Schwaben – Rückblick auf drei Jahre Pandemie

Es ist Januar 2020, als in China drei Millionenstädte wegen des neuen Virus abgeriegelt werden. Als erstes Land in Europa meldet am 24. Januar Frankreich einen Corona-Fall. Bayern gilt zu diesem Zeitpunkt offiziell noch als Corona-frei. Doch das Coronavirus hat den Freistaat zu diesem Zeitpunkt schon erreicht: Am Morgen des 19. Januar landet eine chinesische Mitarbeiterin des Autozulieferers Webasto am Münchner Flughafen, in den folgenden Tagen hat sie in der Unternehmenszentrale in Stockdorf diverse Termine und steckt dabei drei Kollegen an.

Am 27. Januar wird der erste Fall in Bayern und damit in Deutschland offiziell bestätigt. Auch in Augsburg ist man alarmiert: Das Universitätsklinikum sieht sich mit seiner Isolationsstation aber gut vorbereitet.

Februar 2020 – Offiziell erster Corona-Kranker in Schwaben

Nach Schwaben kommt die Corona-Pandemie das erste Mal aus Richtung Baden-Württemberg. Ein Mann aus Eislingen im Landkreis Göppingen besucht im Februar ein Kino in Neu-Ulm – kurze Zeit später wird bei ihm das Virus entdeckt. Mehrere Sitznachbarn des Mannes müssen in Quarantäne. Vier Kinobesucher dürfen nach Anordnung des Gesundheitsamtes vorläufig ihre Wohnung nicht mehr verlassen, heißt es damals vom Landratsamt Neu-Ulm. Eine umfangreiche Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette kommt in Gang.

März 2020 – Corona erreicht das Allgäu

Im März erreicht die Pandemie auch das Allgäu. Der erste Fall dort wird vom Landratsamt Ostallgäu offiziell bestätigt. Es handelt sich um einen 36-jährigen Mitarbeiter der Firma DMG Mori in Pfronten.

Gleichzeitig beschließt im März die bayerische Regierung erstmals einschränkende Corona-Maßnahmen: Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern werden verboten, die staatlichen Theater, Konzertsäle und Opernhäuser müssen schließen. Auch die ersten Volksfeste werden abgesagt. Das trifft am 11. März auch Schwabens größtes Volksfest, den Oster-Plärrer in Augsburg. Zwei Jahre lang wird der Plärrer pausieren. Der Neustart im Frühjahr 2022 wird im Vorfeld intensiv diskutiert, findet aber schließlich ohne Einschränkungen statt.

Auch Kirche und Politik werden von den Einschränkungen getroffen. Das Bistum Augsburg muss die geplante Bischofsweihe von Bertram Meier verschieben. Außerdem wirbelt Corona den Kommunalwahlkampf durcheinander. Klassischer Haustürwahlkampf findet nicht statt. Welcher Bürgermeistersessel ohne Corona anders besetzt wäre, lässt sich aber nicht beurteilen. Am 16. März und damit am Tag nach der Kommunalwahl in Bayern hält Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine denkwürdige Pressekonferenz: Bayern geht in den Lockdown.