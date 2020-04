Maskenpflicht Bayern Maskengebot: Welche Maske muss ich wo tragen?

Maskengebot in Bayern: Was bedeutet das? Wann muss ich eine Mund-Nasen-Maske tragen? Wie muss die Maske aussehen und wo bekomme ich sie her?

Das Maskengebot in Bayern verpflichtet ab 20. April 2020 zum Tragen von einfachen, selbst genähten Mund-Nasen-Masken aus Stoff, so genannten Community Masken beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen. Zertifizierte Schutzmasken sollen medizinischem Personal vorbehalten bleiben.

Welche Maske muss ich tragen? Was ist eine Community-Maske?

In Bayern sollen alle einfache Mund-Nasen-Masken wie selbstgenähte Masken aus Baumwolle, sogenannte Community Masken tragen. Diese solle sich jeder selbst besorgen oder selbst machen.

So machen Sie eine Community-Maske

Einfache Stoffmasken stellen Sie so her: Zwei Anleitungen für eine Mund-Nasen-Maske - mit und ohne Nähen

An welchen Orten besteht in Bayern Maskengebot?

In Geschäften, in Supermärkten und in Bussen und Bahnen besteht in Bayern ein Maskengebot. Das sagten Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am 16. April. Markus Söder ließ sich aber die Möglichkeit offen, bei einem Nichtbefolgen des Maskengebots auch eine Maskenpflicht in Bayern zu verhängen.

Warum gibt es ein Maskengebot in Bayern?

Die Experten sind sich sicher, dass einfache Stoffmasken den Schutz der anderen erhöhen, in Situationen, wo der Sicherheitsabstand nicht immer eingehalten werden kann: