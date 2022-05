BR24live: U-Ausschuss Maske - Sauter, Nüßlein, Tandler geladen

Showdown im Masken-Untersuchungsausschuss: In den Landtag geladen sind heute drei zentrale Figuren der sogenannten Masken-Affäre, die seit vielen Monaten für Schlagzeilen sorgt. Als Zeugen erscheinen sollen zunächst die langjährigen CSU-Abgeordneten Alfred Sauter und Georg Nüßlein. Sie sollen 2020 für die Vermittlung von Maskengeschäften an staatliche Stellen jeweils rund 1,2 Millionen Euro Provision zugesagt bekommen haben. Der frühere Bundestagsabgeordnete Nüßlein hat wohl "nur" die Hälfte davon tatsächlich erhalten.

Im Anschluss an Sauter und Nüßlein soll die PR-Unternehmerin Andrea Tandler aussagen. Sie ist die Tochter von Gerold Tandler, der früher CSU-Generalsekretär und bayerischer Finanzminister war. Die Summe, um die es bei Tandler geht, ist noch schwindelerregender: Rund 48 Millionen Euro Provision soll sie für die Vermittlung anderer, teurer und qualitativ teils fragwürdiger Masken an Bund und Freistaat erhalten haben. Ende April war Tandler schon einmal als Zeugin in den Landtag geladen, damals meldete sie sich krank.

Der Ausschuss beginnt um 14 Uhr. Über Hintergründe und Details berichtet BR24 im Anschluss live - mit Einordnung der BR-Redaktion Landespolitik.