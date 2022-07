Maskendeals: Sauter und Nüßlein dürfen hohe Provisionen behalten

Die früheren CSU-Abgeordneten Alfred Sauter und Georg Nüßlein dürfen ihre hohen Provisionen für die Beschaffung von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie behalten. Eine derartige Aktivität von Politikern falle nicht unter das Verbot der Bestechung oder Bestechlichkeit von Mandatsträgern, entschied der Bundesgerichtshof (BGH). Beide hätten sich nicht strafbar gemacht.

Der BGH verwarf damit in letzter Instanz die Beschwerden der Münchner Generalstaatsanwaltschaft. Diese hatte beim Landtagsabgeordneten Sauter 1,24 Millionen Euro beschlagnahmt - und bei seinem ehemaligen Parteikollegen und Bundestagsabgeordneten Nüßlein 660.000 Euro. Beide hatten das Geld für ihre Dienste als Gewinnbeteiligung erhalten.

Nüßlein raus aus Partei und Bundestag, Sauter weiter im Landtag

Nüßlein war nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe aus der CSU ausgetreten. Sauter wurde zum Rückzug aus seinen Parteiämtern gedrängt, gehört aber dem Bayerischen Landtag weiter als formal fraktionsloser Abgeordneter an.

Auch der Haftbefehl gegen den Unternehmer, dem Sauter und Nüßlein bei dem mehr als 60 Millionen Euro schweren Verkauf der Masken geholfen hatten, bleibt laut BGH aufgehoben. Die Masken gingen damals an das bayerische Gesundheitsministerium, das Bundesinnenministerium und das Bundesgesundheitsministerium.

CSU-Abgeordnete haben sich nicht strafbar gemacht

Die Begründung des BGH: Nach dem Willen des Gesetzgebers sei bei Politikern nur die Annahme von Gegenleistungen für Handlungen "bei der Wahrnehmung des Mandates" strafbar, also etwa bei Abstimmungen im Parlament, in Ausschüssen oder in der Fraktion. Dass Abgeordnete außerhalb der politischen Arbeit ihren Einfluss geltend machten, werde vom Paragrafen 108e des Strafgesetzbuch nicht erfasst.

"Falls der Gesetzgeber eine Strafbarkeitslücke erkennen sollte, ist es seine Sache, darüber zu befinden, ob er sie bestehen lassen oder durch eine neue Regelung schließen will", erklärte der BGH. Den Gerichten seien sonst die Hände gebunden.