Coburger Convent: Größter planbarer Einsatz für die Polizei

Für die Studentenverbindungen, Turnerschaften und Landsmannschaften aus ganz Deutschland und Österreich ist der Coburger Convent (CC) eine Tradition. Für die Kritiker aber ein Treffen mit nationalistischer und frauenfeindlicher Haltung. Die Coburger Polizei plant seit Monaten, um für die Sicherheit der Teilnehmer und der Bevölkerung zu sorgen. Der Verein von Akademikern, wie sich der CC selbst nennt, ist dafür bekannt, das ein oder andere fränkische Bier manchmal über den Durst zu trinken. Kritiker sprechen gar von "saufenden Horden", die durch die Stadt ziehen.

Hunderte Gegner des CC werden am Wochenende erwartet. Sie stören sich unter anderem an einer nationalistischen und frauenfeindlichen Haltung. Auch ein Fackelmarsch am Pfingstmontag durch die Coburger Innenstadt sei rückwärtsgewandt und nicht mehr zeitgemäß, heißt es beispielsweise von den Grünen im Coburger Stadtrat. Laut Polizeisprecher Stefan Probst, hat sich die Polizei auf mehrere Gegendemonstrationen vorbereitet, hauptsächlich rund um den Fackelmarsch am Pfingstmontag.

Polizei: Gewalt größtenteils von den Gegnern des Convent

Der Staatsschutz der Polizei ist seit Wochen alarmiert: Auch in diesem Jahr haben viele Linksextreme aus ganz Deutschland geplant, nach Coburg zu reisen, heiß es aus Quellen von BR24. Zwar kämen die Gegner des CC größtenteils aus dem bürgerlichen Spektrum, sagt Polizeisprecher Stefan Probst, allerdings sei auch mit Gruppierungen aus dem "linken Lager" zu rechnen. Die Gewalt gehe größtenteils von den Gegnern des Pfingstkongresses aus. "In den letzten Jahren blieb es relativ ruhig, dies war aber unserem starken Kräfteaufgebot zu verdanken", so Probst.

Convent gehört zu Coburg

Die Stadt Coburg hat auch in diesem Jahr bekräftigt: Der CC gehört zu Coburg. Allerdings bezeichnet Coburgs Oberbürgermeister, Dominik Sauerteig (SPD), den Fackelmarsch durch die Innenstadt als "nicht mehr zeitgemäß". Reden vom Rathausbalkon aus, soll es deshalb nicht geben. Er wurde für den Convent gesperrt. Allerdings empfange Coburg seine Gäste mit offenen Armen, so ein Stadtsprecher: "Solange sie sich ordentlich benehmen". Die Stadt Coburg richtet am Freitagabend auch ihren traditionellen Stadtempfang zum CC aus, zu dem der Oberbürgermeister eingeladen hat.

Am Donnerstag war der Kongressbeauftragte des Coburger Convent, Hans-Georg Schollmeyer, nach der Berichterstattung des BR über den Umgang mit kritischen Journalisten zurückgetreten.