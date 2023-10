Cannabis: Welche Regeln plant die Ampel?

Es ist ein Gesetz, das polarisiert. Die Ampel-Koalition will Anbau und Konsum von Cannabis teils legalisieren. Für Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist das "eine Wende in der Drogenpolitik", für Kritiker wie den amtierenden bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek "ein gefährlicher Irrweg". Über den entsprechenden Gesetzentwurf beraten die Abgeordneten im Bundestag am Mittwochabend. Was genau die Regierung plant und welche Regeln bald gelten könnten – die wichtigsten Fragen und Antworten.

Cannabis: Was soll erlaubt werden?

Privat Cannabis anzubauen, zu besitzen und zu konsumieren soll legal werden – unter bestimmten Bedingungen. Der Besitz von bis zu 25 Gramm soll künftig straffrei sein. Außerdem sollen Erwachsene bis zu drei Cannabis-Pflanzen haben dürfen, um damit den eigenen Konsum zu decken. Sie müssen aber dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche keinen Zugriff auf die Pflanzen haben.

Geraucht werden darf die Droge allerdings nicht überall. Es soll eine Schutzzone geben: ein Konsumverbot im Abstand von 200 Metern rund um Schulen, Spielplätzen, öffentlichen Sportplätzen und ähnlichem. Dasselbe gilt rund um Anbauvereine, sogenannte Cannabis-Clubs. Auch in Fußgängerzonen soll der Konsum verboten sein.

Was sind Cannabis-Clubs?

In Vereinen oder Genossenschaften können Mitglieder den Anbau von Cannabis gemeinsam organisieren. Die Vereinigungen dürfen laut Gesetzentwurf maximal 500 Mitglieder haben – Erwachsene ab 18 Jahren, die in Deutschland wohnen. Der Verein darf nicht gewerblich sein und braucht die Erlaubnis einer Behörde. Werbung oder Sponsoring soll den Vereinen verboten sein. Jede Person darf nur in einem Anbauverein Mitglied sein, nicht in mehreren.