Kampf gegen Cannabis-Freigabe: Holetschek rüstet auf

Cannabis-Erwerb über Anbauvereine

Die Ampelregierung will Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen streichen. Erwachsenen soll der Besitz von 25 Gramm erlaubt sein. Privat dürfen maximal drei Pflanzen angebaut werden.

Ein großflächiger Anbau soll über Cannabis-Clubs erfolgen. Vereinsmitglieder können dann pro Monat maximal 50 Gramm erhalten. Diese Menge halten viele Experten für zu hoch. Unter anderem die Bundesärztekammer kritisiert die Pläne scharf. Bei 18- bis 21-Jährigen sollen es bis zu 30 Gramm im Monat mit einem niedrigeren THC-Wert (Tetrahydrocannabinol) sein.

Stopp-Versuche im Bundesrat

Am Freitag ist das Vorhaben der Bundesregierung Thema im Bundesrat. Die Länderkammer hat Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Die bayerische Staatsregierung will einen Antrag stellen, mit dem der Gesetzentwurf vollständig abgelehnt werden soll. Doch selbst wenn dieser Antrag eine Mehrheit fände, könnte der Bundesrat das Gesetz nicht stoppen. Nötig ist nämlich nur eine Mehrheit im Bundestag, da manche Gesetze im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig sind. Es wäre also eine Protestnote, aber kein echter Stopp des Gesetzes.