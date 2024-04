Abstandsregeln für Cannabis: Wie soll das kontrolliert werden?

Cannabis-Rauchschwaden, die durch den Englischen Garten oder am Isarufer entlangziehen, direkt ums Eck von Staatskanzlei und Landtag – das klingt nach dem zu verhindernden Alptraum der bayerischen Staatsregierung, wenn man deren Mitgliedern in den letzten Monaten zugehört hat.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte schon im Februar an, dass Bayern kein gutes Pflaster für Cannabis-Freunde sein werde. "Wer mit dem Thema Cannabis glücklich werden will, der ist woanders besser aufgehoben als in Bayern. Das werden wir garantieren", sagte er. Und Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) bekräftigte Mitte März, die Staatsregierung werde dafür sorgen, dass Bayern keine "Kiffer-Hochburg" und "kein lauschiges Plätzchen zum Kiffen" werde.

Cannabis-Kontrollen: Viele offene Fragen bei der Polizei

Was bei Politikern sehr entschlossen klingt, hört sich schon anders an, wenn man die fragt, die das Ganze durchsetzen sollen: die Polizei. Von dort hört man viele offene Fragen, wie die Kontrollen ab dem 1. April aussehen sollen. Wie bereiten sie sich also vor, was ist noch ungeklärt? Und was heißt das für Cannabis-Konsumenten, die ab sofort in Bayern unterwegs sind?

Was theoretisch ein "lauschiges Plätzchen" zum Kiffen werden darf und was nicht, legt erst mal das Gesetz fest: Zum Beispiel nicht in Fußgängerzonen zwischen sieben und 20 Uhr. Für Kitas, Schulen, Jugendclubs oder Spielplätze gilt nicht nur ein Verbot auf dem Geländer selbst – auch in deren Sichtweite darf nicht öffentlich konsumiert werden. Diese "Sichtweite" kann sich wohl von Fall zu Fall unterscheiden, das Gesetz sagt aber: Ab einem Abstand von mehr als 100 Metern ist sie spätestens nicht mehr gegeben.

Innerhalb kürzester Zeit tauchten Karten im Netz auf, in denen 100-Meter-Abstandskreise rot markiert waren und die zeigten: Wo darf man seit Montag in Bayern angeblich kiffen und wo nicht? Das führte zu vielen Witzen auf Social Media. Zum Beispiel, weil die Parteizentrale der CSU in München nicht in einer Fußgängerzone liegt und auch von keinem der Abstandskreise berührt wird – hier wäre öffentliches Kiffen also erlaubt.

Viele Userinnen und User stellten fest: Gerade die größeren bayerischen Städte sind auf den Karten ziemlich rot. Die gezeigten Flächen stellen zwar das mögliche Maximum an Verbotsbereichen dar – dennoch können sie einen groben Überblick geben, welcher Anteil der Stadtflächen betroffen sein könnte. Klicken Sie sich auf der folgenden Karte durch München, Nürnberg, Augsburg, Würzburg, Regensburg, Landshut und Bayreuth: