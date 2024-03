Wann, wo und wie Cannabis legal wird – Was gilt ab April

Woher kann Cannabis künftig legal bezogen werden?

Es gibt zwei Möglichkeiten, in Zukunft legal an Cannabis heranzukommen. Zum einen können Erwachsene selbst anbauen. Drei Pflanzen dürfen zu Hause gezüchtet werden. Zum anderen kann Cannabis legal über Anbauvereine, sogenannte Cannabis-Clubs, in begrenzten Mengen bezogen werden. Voraussetzung, man ist Mitglied in so einem Club.

Wie viel Cannabis darf man ab April besitzen?

Maximal 50 Gramm getrocknetes Cannabis dürfen Konsumenten zu Hause besitzen. Unterwegs im öffentlichen Raum darf man 25 Gramm mit dabei haben. Der Stoff darf nur für den Eigenkonsum genutzt werden. Eine Weitergabe an Minderjährige wird streng bestraft.

Die Cannabis-Clubs dürfen dem Gesetz zufolge maximal 25 Gramm der Droge pro Tag an ihre Mitglieder abgeben und maximal 50 Gramm pro Monat.

Für junge Mitglieder zwischen 18- und 21-Jahren gelten andere Regeln. Sie erhalten höchstens 30 Gramm im Monat. Bei ihnen gibt es auch eine Begrenzung für den Gehalt des Rauchmittelns Tetrahydrocannabinol (THC) – dieser darf nicht über zehn Prozent liegen.

Was droht, wenn man mehr Cannabis besitzt?

Erwachsene, die mit bis zu 30 Gramm statt der erlaubten 25 Gramm Cannabis auf der Straße erwischt werden, begehen eine Ordnungswidrigkeit. Das Gleiche gilt, wenn man zu Hause bis zu 60 Gramm statt der erlaubten 50 Gramm hat. Wer noch mehr besitzt, macht sich strafbar.

Darf überall Cannabis konsumiert werden?

Nein. In den Cannabis-Clubs ist der Konsum nicht erlaubt. Auch in der Nähe von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten und Spielplätzen ist der Konsum verboten. Es muss ein Abstand von 100 Metern eingehalten werden. In Fußgängerzonen ist das Kiffen tagsüber ebenfalls nicht erlaubt, nur zwischen 20 Uhr und 7 Uhr.

Welche Regeln gelten für die Cannabis-Clubs?

Die Anbauvereine, auch Cannabis-Clubs genannt, dürfen erst zum 1. Juli starten. Sie dürfen maximal 500 Mitglieder haben. Wer so seinem Verein beitreten will, muss volljährig sein.

Die Clubs müssen als nicht kommerzielle Vereine organisiert werden und brauchen eine Erlaubnis, die befristet gilt. Das Gebäude, in dem Cannabis angebaut wird, darf keine Wohnung sein und keine auffälligen Schilder haben. Werbung ist tabu. Anbauflächen und Lager müssen gesichert werden, für Transporte sollen Regeln gelten.

Welche Vorgaben gibt es noch?

Um das gemeinschaftlich angebaute Cannabis aus einem Cannabis-Club zu bekommen, müssen die Mitglieder den Stoff vor Ort entgegennehmen, den Mitgliedsausweis und einen amtlichen Ausweis mit Foto vorlegen.

Erlaubt ist nur Cannabis in Reinform, also als getrocknete Blüten und blütennahe Blätter (Marihuana) oder abgesondertes Harz (Haschisch). Verboten sind Mischungen mit Tabak, Nikotin oder Lebensmitteln.

Ein Kaufpreis darf nicht verlangt werden, finanzieren sollen sich die Vereinigungen durch ihre Mitgliedsbeiträge.

Gibt es einen Grenzwert für den Straßenverkehr?

Noch nicht. Das Bundesverkehrsministerium will aber vor Inkrafttreten des Gesetzes einen THC-Grenzwert bekannt geben. Verkehrsminister Volker Wissing hat eine Kommission aus Experten beauftragt, einen Grenzwert zu erarbeiten. Dieser wird vergleichbar mit der Promillegrenze beim Alkohol sein. Für FDP-Minister Wissing steht die Verkehrssicherheit im Mittelpunkt. Er warnt unter Einfluss von Alkohol oder anderer Rauschmittel Auto zu fahren.

Werden Strafen rückwirkend erlassen?

Ja, so sieht es das Gesetz vor. Wer wegen einer Cannabis-Straftat, die nach den neuen Regeln nicht mehr illegal ist, verurteilt wurde, darf darauf hoffen, dass die Strafe aufgehoben wird. Es handelt sich um einen rückwirkenden Straferlass.

Allerdings wird es dauern, bis diese Falle von den zuständigen Behörden bearbeitet sind. Die Justizminister warnten im Vorfeld des Cannabis-Beschlusses davor, dass diese Regelung Staatsanwaltschaften und Gerichte stark überlasten könnte.

Warum ist diese Teillegalisierung umstritten?

Die Kritik an dem Gesetz ist groß – vor allem von CSU- und CDU-Politikern. Die Gegner verweisen insbesondere auf die Gesundheitsgefahren, die von Cannabis ausgehen. Junge Menschen unter 25 Jahren seien besonders gefährdet. Auch Mediziner und Psychologen warnen vor dem Konsum der Droge. Cannabis gilt als Einstiegsdroge. Viele Kiffer greifen mit der Zeit zu härteren Rauschmitteln.

Mehrere Innenminister und Vertreter der Polizei kritisieren den hohen Kontrollaufwand. Die Gewerkschaft der Polizei in Berlin zeigte sich enttäuscht, dass der Bundesrat die Chance nicht genutzt habe, "diesen Wahnsinn zu stoppen".

Die Bundesregierung will mit Aufklärungs- und Präventionskampagnen vor den gesundheitlichen Risiken warnen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte dafür die Finanzmittel in den vergangenen Tagen als Zugeständnis an die Bundesländer noch mal erhöht.