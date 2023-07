"Letzte Generation" blockiert bundesweit Straßenverkehr

Mitglieder der Letzten Generation führen nach den Flughafen-Blockaden vom Donnerstag an diesem Freitag bundesweit Proteste durch. Anlass ist der aus ihrer Sicht unzureichende Einsatz der Bundesregierung für weniger klimaschädliche Treibhausgase speziell im Verkehr.

Blockaden und Klebeaktionen in Nürnberg und München

Bei drei Protestaktionen in Nürnberg blockierten am Freitagmorgen Klimaaktivisten der "Letzten Generation" im morgendlichen Berufsverkehr Fahrbahnen und klebten sich teils fest. Laut Polizei verliefen die Aktionen aber weitestgehend ruhig. Durch die Blockaden wurde der Straßenverkehr stundenlang behindert und beeinträchtigt. Die betroffenen Bereiche waren rund ums Opernhaus, am Frankenschnellweg und am Nürnberger Plärrer.

Von heute an gilt in Nürnberg eine Allgemeinverfügung der Stadt gegen solche oder ähnliche Aktionen. "Da hat die Stadt zum Ausdruck gebracht, dass sie die Art von Demonstration, Protest bis Ende Juli nicht wünscht. Das bedeutet, dass hier ein Bußgeldtatbestand erfüllt ist", so Bernd Groß, vom Polizeipräsidium Mittelfranken. Die Aktivisten werden aktuell von speziellen "Glue-On-Teams" der Polizei von der Fahrbahn entfernt und dann in Gewahrsam genommen.

Unfall auf dem Frankenschnellweg

Gegen 8.45 Uhr waren die Straßenblockaden der "Letzten Generation" in Nürnberg aufgelöst. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei Mittelfranken gab es keine Verletzten, die Proteste seien ruhig verlaufen. Auf der A73 kam es im Stau infolge der Blockaden zu einem Unfall. Dieser sorgte zunächst noch für Behinderungen.

Um Rettungskräfte bei ihrer Arbeit nicht zu behindern, hatte die Letzte Generation zuletzt ihre Vorgehensweise geändert: Einer der Aktivisten blockiert zwar zusammen mit den anderen die Straße, klebt sich aber nicht fest. So soll dafür gesorgt werden, dass im Notfall eine Rettungsgasse gebildet und Feuerwehr oder Rettungswagen die Blockaden passieren können. Die mittelfränkische Polizei bestätigte dieses Vorgehen.

Am Münchner Stachus klebten sich am Freitagmorgen sechs Personen auf die Fahrbahn. Aktuell arbeitet die Polizei daran, die Menschen zu entfernen. Gegen 10 Uhr war die Fahrtrichtung vom Sendlinger Tor Richtung Lenbachplatz wieder freigegeben.

Scholz, Habeck und Wissing "auf der Straße"

Der Aktionstag gilt laut einer Mitteilung der Klimaaktivisten der Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD), Klimaschutz- und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Aktivisten setzten sich dazu bei ihren Blockaden Masken der Politiker auf und hielten ein Banner mit der Aufschrift "Wir brechen das Gesetz!"

In 26 Städten waren Protestaktionen geplant, darunter München, Nürnberg, Berlin, Braunschweig, Dresden, Freiburg, Leipzig, Potsdam und Ulm. Eine Sprecherin der Klimaaktivistengruppe begründete den Aktionstag folgendermaßen: "Wir stellen mit unserer friedlichen Sitzblockade heute die Frage: Über was sollten wir uns empören? Über eine Regierung, die ihre eigenen Gesetze bricht oder über friedlichen Protest von Bürger:innen, die diesen Gesetzesbruch nicht einfach so hinnehmen?" Nach Ansicht der Aktivisten bricht die Bundesregierung ihr eigenes Klimaschutzgesetz, weil das Verkehrsministerium um Minister Wissing kein Klimaschutzsofortprogramm auf den Weg bringt.

Verkehrsblockaden in Berlin

In Berlin blockierten die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" gleich mehrere Verkehrsknotenpunkte. Unter anderem protestierten mehr als ein Dutzend Aktivisten am Kreisverkehr rund um die Siegessäule, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. Mehrere Menschen klebten sich dort auf die Fahrbahn und blockierten so die Hofjägerallee und die Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor. Nach gut einer Stunde lief der Verkehr an der Siegessäule wieder wie gewohnt. Laut dpa-Reporter ließ die Polizei zunächst zwei Aktivisten auf dem Boden kleben, weil sie den Verkehr nicht beeinträchtigten.