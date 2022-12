Faktenfuchs: Bevölkerungswachstum nicht schuld am Klimawandel

Darum geht’s:

Immer wieder wird behauptet, dass die wachsende Zahl der Menschen auf der Erde der Hauptgrund für die Klimakrise ist.

Tatsächlich wächst die Bevölkerung aber vor allem dort, wo die Menschen pro Kopf besonders wenig klimaschädliches CO2 ausstoßen.

Einen viel größeren Einfluss auf das Klima haben die Menschen in Ländern, in denen sehr viel konsumiert wird. Dort ist das Bevölkerungswachstum aber sehr gering.

Auf der Internetseite der Deutschen Stiftung für Weltbevölkerung (DSW) wird eine Zahl immer größer. Sie zählt die Menschen, die auf der Erde leben. Jede Sekunde kommen etwa zwei hinzu. Am 15. November 2022 stieg die Zahl auf über acht Milliarden. Noch nie haben mehr Menschen gleichzeitig auf der Erde gelebt als heute - und es werden noch mehr.

Frank Swiaczny ist Wissenschaftler am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) und Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Demografie. Wie viele Experten geht auch er im Gespräch mit dem #Faktenfuchs davon aus, dass die Weltbevölkerung zwar nur noch langsam wächst, aber noch in diesem Jahrhundert die Zehn-Milliarden-Grenze überschreiten wird. Erst ab 2086 wird die Zahl voraussichtlich wieder zurückgehen. Der Grund dafür ist die weltweit sinkende Geburtenrate. Brachte eine Frau in den 1960er Jahren durchschnittlich fünf Kinder auf die Welt, waren es 2020 nur noch 2,4. Im Jahr 2100 wird die Zahl wohl bei 1,8 liegen. Ein Wert von zwei ist nötig, um die Zahl der Weltbevölkerung stabil zu halten.

Klimakrise spitzt sich zu

Gleichzeitig macht sich der Klimawandel auf der Erde immer stärker bemerkbar. Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), schreibt dazu in einer Mitteilung: "Fünf der sechzehn Kipppunkte könnten bei den durch die globale Erwärmung schon heute erreichten Temperaturen ausgelöst werden." Die Welt steuere aber auf eine globale Erwärmung von zwei bis drei Grad Celsius zu und damit auf mehrere gefährliche Schwellenwerte, deren Überschreitung für die Menschen auf der ganzen Welt "katastrophale Folgen" haben würde.

Der Grund: Ökosysteme wie große Korallenriffe, aber auch Eisschilde und Permafrostböden, die an der Regulierung des Erdklimas beteiligt sind, verändern sich nach Meinung der Experten ab einem bestimmten Punkt - dem Kipppunkt - selbst dann noch in eine für den Menschen ungünstige Richtung, wenn die Temperaturen dann nicht mehr weiter steigen sollten.

Kein Zusammenhang zwischen Weltbevölkerung und Klimakrise

Weil sowohl die Weltbevölkerung wächst, als auch die Klimaprobleme zunehmen, gehen viele Menschen von einem vermeintlichen Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Klimawandel aus. Auch in den sozialen Medien finden sich etliche Äußerungen, die den Grund für den Klimawandel vor allem darin sehen, dass angeblich zu viele Menschen auf der Erde leben. "Klimaveränderungen gab es schon immer, das Problem ist die Überbevölkerung", schreibt etwa ein User auf Twitter. "Der Klimawandel ist nicht das Hauptproblem. Vielmehr ist es die wachsende Überbevölkerung, die unsere Erde zerstört", meint ein anderer. Da helfe auch kein Verbrennerverbot oder Tempolimit. Einem dritten fehle in der Klimadiskussion "seit jeher eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Überbevölkerung" und ein anderer schreibt: "Der beste Klimaschutz ist der Kampf gegen die Überbevölkerung."

Nicole Langenbach von der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung kennt solche Aussagen. Sie sagt: "Selbst Menschen ohne rassistische Ressentiments wiederholen den angeblichen Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Klimawandel nahezu gebetsmühlenartig."

Doch die Annahme, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, ist falsch, wie Experten vieler verschiedener Behörden und Institutionen dem #Faktenfuchs auf Nachfrage erklären. "Nicht die Anzahl der Menschen, sondern der Überkonsum ist das Problem", sagt beispielsweise Frank Swiaczny vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Auch Catherina Hinz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung sagt bei einer Diskussionsveranstaltung zum Anlass des achtmilliardsten Erdenbürgers: "Nicht auf die Zahl der Menschen, sondern auf deren Verhalten kommt es an." Und Matthias Mengel, der sich zur Erforschung des Klimawandels im Jahr 2013 der Polarstern-Expedition in das antarktische Weddellmeer angeschlossen hatte und heute stellvertretender Leiter der Forschungsabteilung beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) ist, sagt: "Auch ein geringeres Bevölkerungswachstum würde nichts daran ändern, dass wir alle auf netto null Ausstoß von Treibhausgasen kommen müssen."

Dieser #Faktenfuchs zeigt, warum das Bevölkerungswachstum allein keinen nennenswerten Einfluss auf den Klimawandel hat, und dass stattdessen eine vergleichsweise kleine Gruppe von Menschen in den geburtenschwachen Industrienationen für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 und damit für die Klimakrise verantwortlich ist. Dazu ist es erstens notwendig, zu zeigen, in welchen Ländern der Erde die Bevölkerung wächst, zweitens welche CO2-Ausstöße die Menschen in diesen Ländern verursachen, und drittens, welchen Wohlstand sie genießen. Dieses Vorgehen wird von allen Experten, die der #Faktenfuchs befragt hat, empfohlen.

Erstens: Wo die Bevölkerung (stark) wächst und wo nicht

Werfen wir zuerst einen Blick auf die Länder, in denen die Bevölkerung in den vergangenen Jahren am schnellsten wuchs. Einen entsprechenden Überblick bietet unter anderem die Weltbank.

Die Liste der Länder mit dem aktuell stärksten Bevölkerungswachstum führt derzeit Syrien an. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Bevölkerung dort im Jahr 2021 um 4,33 Prozent. Die Zahl sei aber mit Vorsicht zu genießen, sagt Frank Swiaczny vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung dem #Faktenfuchs. Sie sei aufgrund des jahrelangen Bürgerkriegs in dem Land nur schwer zu verifizieren.

Auffällig ist aber, dass danach 15 Länder des afrikanischen Kontinents folgen - von Niger mit 3,75 Prozent über Uganda, Kongo, Angola, Senegal, Kamerun und Äthiopien, bis Guinea mit einem Bevölkerungswachstum von 2,74 Prozent. Zum Vergleich: In den USA liegt das Bevölkerungswachstum bei nur 0,12 Prozent, in Deutschland bei nur 0,1. In China, dem bevölkerungsreichsten Land der Erde, bei 0,09 und auch in Indien, dem Land mit den weltweit zweitmeisten Einwohnern, liegt der Wert unter einem Prozent (0,97).

Die Zahlen stehen exemplarisch für das Bevölkerungswachstum in den unterschiedlichen Regionen der Welt, wie ein aktueller Report der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung zeigt: Während die Bevölkerung weltweit um etwa ein Prozent wächst, beträgt das Wachstum in Afrika 2,5 Prozent. In Asien steigt die Bevölkerungszahl dagegen mit 0,9 Prozent unterdurchschnittlich, in Nordamerika mit 0,1 Prozent kaum noch, während sie in Europa bei -0,3 Prozent liegt und damit sogar rückläufig ist. Matthias Mengel vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt dazu: "Die Wachstumsrate ist schon lange über ihrem Höhepunkt und es ist zu erwarten, dass sie weiter sinkt."

Aber ist der Blick auf die prozentuale Entwicklung überhaupt der richtige? Zeigen die absoluten Zahlen nicht ein ganz anderes Bild? Schließlich bedeuten 0,09 Prozent Wachstum in China wesentlich mehr "neue" Menschen auf der Erde als 2,7 Prozent in Guinea.

Der Bevölkerungsforscher Swiaczny verteidigt den Blick auf die prozentuale Entwicklung. Im Kontext von nachhaltiger Entwicklung und Bevölkerungswachstum zeige ein Fokus auf die Wachstumsgeschwindigkeit eine "realistischere Perspektive". Weil sich die Wachstumsrate oft eine Generation später vervielfache, dann nämlich, wenn die jetzt neu Geborenen selbst in das fortpflanzungsfähige Alter kommen, gewähre die Wachstumsrate einen Ausblick auf die nächsten Jahrzehnte. In Niger beispielsweise, sagt Swiaczny, wachse die Bevölkerung von jetzt 26 Millionen auf 167 Millionen im Jahr 2100: "Praktisch das gesamte Bevölkerungswachstum bis 2100 entfällt auf Subsahara Afrika, auch wenn im Moment noch andere Länder ein höheres absolutes Wachstum haben." Matthias Mengel vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ergänzt: "Es ist ja nicht nur Niger, das schnell wächst, sondern auch größere Länder wie Nigeria wachsen um 2,5 Prozent pro Jahr." Letzteres bedeute eine Verzwölffachung der Bevölkerung bis zum Jahr 2100.

Warum der Bevölkerungszuwachs gerade in afrikanischen Ländern so hoch ist, erklärt die stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung, Angela Bähr, mit einem Mangel an Bildung, sexueller Aufklärung und Geschlechtergerechtigkeit: "Zahlreiche Studien und Statistiken belegen, dass Frauen, die eine Sekundarbildung genossen haben, im Schnitt zwei bis drei Kinder bekommen wollen und nicht vier bis fünf, wie das in weiten Teilen Afrikas immer noch der Fall ist." Und Bärbel Kofler, Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erinnert bei der Diskussionsveranstaltung zur achten Milliarde daran: "Die Frage, wie groß Familien sind, hatte auch bei uns früher viel mit Altersabsicherung zu tun."