Trotz Verbot: Letzte Generation blockiert Straßen in Nürnberg

Die Allgemeinverfügung der Stadt Nürnberg kümmerte sie nicht: Um sieben Uhr betraten Klimaaktivisten drei vielbefahrene Straßen in Nürnberg und klebten sich mit Sekundenkleber an der Fahrbahn fest. Der morgendliche Berufsverkehr geriet ins Stocken, Autos und Lkw stauten kilometerweit. Die betroffenen Bereiche waren rund ums Opernhaus, am Frankenschnellweg an den Rampen und am Nürnberger Plärrer. Nach Angaben der Polizei verlaufen die Aktionen weitestgehend ruhig. Trotzdem komme es nach wie vor zu Einschränkungen und Behinderungen im Straßenverkehr.

Polizei nimmt Aktivisten in Gewahrsam

Von heute an bis zum 31. Juli gilt in Nürnberg eine Allgemeinverfügung der Stadt gegen solche oder ähnliche Aktionen. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Strafe von bis zu 3.000 Euro oder einer Freiheitsstrafe rechnen. "Da hat die Stadt zum Ausdruck gebracht, dass sie die Art von Demonstration, Protest bis Ende Juli nicht wünscht. Das bedeutet, dass hier ein Bußgeldtatbestand erfüllt ist", sagte Bernd Groß vom Polizeipräsidium Mittelfranken.

Die Aktivisten werden zur Stunde von speziellen "Glue-On-Teams" der Polizei von der Fahrbahn entfernt und dann in Gewahrsam genommen.

Blockade am Münchner Stachus

Auch in München gibt es heute Früh Aktionen von Klimaaktivisten. Mehrere Personen blockierten den Stachus. Nach Beobachtung des BR-Polizeireporters waren es zunächst sechs Aktivisten. Der Verkehr soll sich nach Angaben der Polizei in beide Fahrtrichtungen des Altstadtrings stauen.

Letzte Generation: Bundesregierung bricht Gesetz

Die "Letzte Generation" in Nürnberg erklärte, man wolle darauf aufmerksam machen, dass die Bundesregierung ihr eigenes Klimaschutzgesetz breche und Klimaschutzziele nicht einhalte. Insbesondere Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) tue nicht genug dafür, um CO2 einzusparen.

Rettungsgasse: Nicht alle Aktivisten kleben sich fest

Um Rettungskräfte bei ihrer Arbeit nicht zu behindern, hat die Letzte Generation ihre Vorgehensweise geändert: Einer der Aktivisten blockiert zwar zusammen mit den anderen die Straße, klebt sich aber nicht fest. So soll dafür gesorgt werden, dass im Notfall eine Rettungsgasse gebildet und Feuerwehr oder Rettungswagen die Blockaden passieren können. Die mittelfränkische Polizei bestätigte dieses Vorgehen.

