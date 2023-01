BR24 BayernTrend: Leichtes Plus für CSU und AfD

Die bayerischen Regierungsparteien starten mit einer Umfrage-Mehrheit ins Landtagswahljahr. Wenn schon diesen Sonntag gewählt würde, käme die CSU auf 38 Prozent - ein Punkt mehr als im Oktober. Ministerpräsident Markus Söder würde damit das CSU-Minimalziel erreichen, das vergleichsweise schlechte Ergebnis von 2018 (37,2 Prozent) zu halten.

Die Freien Wähler verlieren im BR24 BayernTrend mit 10 Prozent einen Punkt. Damit hätten beide Parteien zwar etwas weniger als die Hälfte der Stimmen, wegen des Wahlsystems mit Fünf-Prozent-Hürde aber trotzdem eine komfortable Mehrheit der Sitze im Landtag und könnten ihre Koalition fortsetzen. CSU-Chef Söder hat sich längst auf die Freien Wähler als Wunschpartner festgelegt.

Grüne bleiben zweitstärkste Kraft - FDP wäre draußen

Zweitstärkste Kraft hinter der CSU bleiben die Grünen - mit unverändert 18 Prozent. Platz drei festigt neun Monate vor der bayerischen Landtagswahl die AfD: Sie verbessert sich um einen Punkt auf 13 Prozent - damit vergrößert sich der Vorsprung sowohl auf die Freien Wählern als auch auf die SPD. Die Sozialdemokraten wären mit 9 Prozent (minus ein Punkt) nur einstellig.

Die FDP liegt bei der Sonntagsfrage weiterhin unter der Fünf-Prozent-Hürde - und würde derzeit den Wiedereinzug in den Landtag verpassen. Allerdings verzeichnen die Liberalen mit vier Prozent ein Plus von einem Punkt. Alle anderen Parteien kämen laut BayernTrend momentan nicht in den Landtag und würden zusammen 8 Prozent der Stimmen erhalten (minus ein Punkt).

Regierungsarbeit: CSU-Anhänger zufrieden, Freie Wähler weniger

Mehr als jeder Zweite im Freistaat (51 Prozent) ist aktuell mit der Arbeit der Staatsregierung zufrieden - das sind 7 Punkte mehr als im Oktober. Insbesondere CSU-Anhänger stellen ihr ein gutes Zeugnis aus (83 Prozent).

Dagegen überwiegt bei den Sympathisanten der Freien Wähler knapp die Kritik: 51 Prozent von ihnen sind mit der schwarz-orangen Regierung unzufrieden. Weniger überraschend ist das negative Urteil der Anhänger von SPD (56 Prozent), Grünen (65 Prozent) und AfD (87 Prozent).