Ukraine-Ticker: Weiter heftige Kämpfe im Donbass

10.31 Uhr: Neuer Anschlag auf Kreiswehrersatzamt in Russland

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs hat es nach Medienberichten in Russland einen weiteren Anschlag auf ein Kreiswehrersatzamt gegeben. "In Bratsk hat ein Unbekannter ein Militärkommissariat mithilfe eines Molotow-Cocktails angezündet, zwei Etagen wurden beschädigt", teilte das Internetportal Lenta.ru mit. Bratsk ist eine Großstadt in Sibirien.

Die Feuerwehr konnte laut dem Bericht die Flammen löschen, ehe sie auf das gesamte Gebäude übergriffen. Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat es eine Reihe von Anschlägen gegen Militärobjekte in Russland gegeben. Speziell Kreiswehrersatzämter, die für die Mobilmachung der Russen in den Krieg zuständig sind, wurden mehrfach zum Ziel von Angriffen. Seit Februar wurden offiziell bereits Dutzende Brandanschläge registriert.

10.22 Uhr: Bericht - Ukraine-Krieg sorgt für Boom beim Menschenhandel

Der Handel mit Menschen aus der Ukraine hat seit Beginn des Krieges in dem Land laut einem Zeitungsbericht stark zugenommen. Wie die Tageszeitung "Welt" unter Berufung auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) berichtete, nahm die weltweite Onlinesuche nach sexuellen Dienstleistungen und pornografischen Darstellungen durch ukrainische Frauen und Kinder um bis zu 600 Prozent zu.

Selbst der Handel mit Schwangeren sei seit Kriegsbeginn am 24. Februar vergangenen Jahres stärker geworden, fügte OSZE-Generalsekretärin Helga Maria Schmid in dem Interview hinzu. Die Opfer würden im Internet mit falschen Versprechungen geködert, in privaten Unterkünften in Ausnahmeländern missbraucht oder aber direkt an der Grenze von verdeckt arbeitenden Menschenhändlern abgefangen. Oft sei organisierte Kriminalität verantwortlich.

10.05 Uhr: Melnyk sieht Marder-Lieferung als verspäteten "Tabubruch"

Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk sieht in der angekündigte Lieferung von deutschen Marder-Schützenpanzern an die Ukraine "eine richtige, aber sehr verspätete Entscheidung". Sie habe einen "bitteren Beigeschmack", sagte der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland dem Nachrichtenportal t-online. Die Ukraine habe "316, sehr lange blutige Kriegstage" warten müssen.

Melnyk äußerte Zweifel, dass seine "deutschen Freunde auf dieses zögerliche Handeln der Ampel heute stolz" seien: "Ob man dieses Vorgehen als Führungskraft bezeichnen kann, ist ebenso fraglich." Der Diplomat sieht dabei vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Pflicht. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Melnyk, die Lieferung der Schützenpanzer solle der "erste Tabubruch" sein, um die Armee mit sämtlichen Waffensystemen auszustatten. "Es geht um all die sofort lieferbaren schweren Waffen wie Kampfpanzer, Kampfflugzeuge, Kampfdrohnen, Kriegsschiffe, U-Boote, ballistische Raketen", so der 47-Jährige.

09.59 Uhr: Gouverneur - 60-Jährige bei Raketenangriff in Ostukraine getötet

Im Osten der Ukraine ist laut Behördenangaben eine 60 Jahre alte Frau bei einem russischen Raketenangriff auf den Ort Schewtschenkowe getötet worden. Mehrere Menschen seien verletzt worden, teilt der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synehubow, mit. Sie würden in Krankenhäusern behandelt. Der Sender Suspilne sendet Videos, in denen Rettungskräfte Trümmer beiseite räumen, ein großer Krater ist zu sehen.

09:45 Uhr: Esken - Für Kampfpanzer-Lieferung ist internationale Abstimmung nötig

In der Diskussion um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken die nötige Abstimmung mit internationalen Partnern hingewiesen. Es gehe darum, dass diese Lieferungen gemeinsam mit den internationalen Partnern besprochen werden müssten, sagte sie im Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Denn wenn wir in guter Abstimmung handeln, dann sind wir auch stark und das stärkt auch der Ukraine den Rücken", sagte Esken.

Vorwürfen einer fehlenden Führungsstärke Deutschlands trat Esken entgegen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der amerikanische Präsident Joe Biden würden nicht spontan telefonieren und dabei Entscheidungen treffen. Beide hätten seit Wochen über Panzerlieferungen gesprochen und sich dann gemeinsam geäußert.

08.30 Uhr: Grünen-Fraktionschefin - Ukraine "mit allem unterstützen, was möglich ist"

Nach Wirtschaftsminister Habeck hat auch die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, nicht ausgeschlossen, dass die Bundesregierung auch Kampfpanzer wie den Leopard an die Ukraine liefern könnte. "Wir Grünen haben immer gesagt, dass wir die Ukraine mit allem unterstützen müssen, was möglich ist. Und wenn man auf das vergangene Jahr zurückblickt, dann sind uns wichtige Schritte gelungen, aber selbstkritisch muss man auch sagen: Manchmal wäre es gut gewesen, wir hätten schneller gehandelt", sagte Dröge. Deswegen sei sie froh, dass der Bundeskanzler die Lieferung von 40 Marder-Panzern an die Ukraine angekündigt habe. Dabei dürfe man aber "nicht stehen bleiben".

07.48 Uhr: Ukraine - Russische Angriffe im Donbass abgewehrt

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben russische Angriffe auf 14 Städte und Ortschaften in der Region Donbass im Osten des Landes abgewehrt. Vor allem die Stadt Bachmut bleibe umkämpft, teilte der Generalstab in einem Lagebericht mit. Am Vortag habe es vonseiten des russische Militärs sieben Raketenangriffe, 31 Luftangriffe und 73 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern gegeben. Die russischen Truppen konzentrieren derzeit ihre Angriffe auf den Osten der Ukraine. Seit Monaten versuchen sie und die russische Söldnergruppe Wagner die Kleinstadt Bachmut einzunehmen.

07.21 Uhr: Weiter keine Hinweise auf ukrainische Verluste durch Raketenbeschuss

Nach einem russischen Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk gibt es Augenzeugen zufolge keinen Hinweis auf hohe ukrainische Verluste. Es seien Schäden entstanden, aber zerstörte Gebäude oder Anzeichen für Tote seien nicht zu sehen, sagte ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters. Russland hatte zuvor von 600 getöteten ukrainische Soldaten gesprochen. Reporter konnten zwei Schlafhallen besichtigen, die russischen Angaben zufolge zeitweise von ukrainischen Soldaten während der Nacht belegt worden waren. Keines schien direkt getroffen oder schwer beschädigt zu sein. Auch der Bürgermeister von Kramatorsk hatte zuvor gesagt, es habe keine Opfer gegeben.

06.43 Uhr: Kiew und Moskau bestätigen Gefangenenaustausch

Die Regierungen in Moskau und Kiew haben einen weiteren Gefangenenaustausch bestätigt. "Am 8. Januar wurden im Resultat des Verhandlungsprozesses 50 russische Soldaten, denen in Gefangenschaft tödliche Gefahr drohte, vom Territorium zurückgeholt, das unter Kontrolle des Kiewer Regimes steht", teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Wenig später bestätigte die ukrainische Seite den Austausch. Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurden die eigenen Kriegsgefangenen bereits mit einem Militärflugzeug nach Moskau ausgeflogen. Kiew berichtete, dass auf eigener Seite 33 Offiziere und 17 Mannschaftsdienstgrade befreit wurden.

06.10 Uhr: Selenskyj - Ukraine hält trotz Beschuss Bachmut und Soledar

Die Ukraine wehrt nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj trotz russischem Dauerbeschuss Angriffe im Osten des Donbass ab. "Bachmut hält trotz allem stand" sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Obwohl der größte Teil der Stadt durch russische Angriffe zerstört worden sei, gebe es kein Durchkommen für die russischen Truppen. Auch Soledar halte durch, auch wenn die Lage sehr schwierig sei. Angaben zum Kampfgeschehen können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Selenskyj warf Russland erneut vor, seine selbst aufgerufene Feuerpause anlässlich des orthodoxen Weihnachtsfests gebrochen zu haben. Kramatorsk im Nordwesten von Bachmut und andere Städte seien angegriffen worden, sagte der ukrainische Präsident. Die 36-stündige Feuerpause endete am Samstag um Mitternacht. Die russische Armee konzentriert sich derzeit auf ihre Offensive im Osten der Ukraine. Seit Monaten versucht sie und die Söldnergruppe Wagner die Kleinstadt Bachmut einzunehmen.

05.33 Uhr: OSZE-Chefin gegen Ausschluss Russlands

Die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Helga Maria Schmid, hat sich gegen einen Ausschluss Russlands aus der Gruppe ausgesprochen. Diplomatische Kanäle offen zu halten, heiße nicht, dass man sich einig sei, sagte Schmid der "Welt". "Ich halte es jedenfalls aus heutiger Sicht für sinnvoll, dass Russland weiterhin Mitglied in der OSZE bleibt."

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte angesichts des russischen Angriffskriegs gegen sein Land einen Ausschluss Moskaus gefordert. "Eines Tages werden wir auch wieder Gesprächskanäle brauchen", sagte die deutsche Spitzendiplomatin. Die OSZE sei die einzige Sicherheitsorganisation, in der alle an einem Tisch säßen, die für die europäische Sicherheitsarchitektur von Bedeutung seien, so Schmid.

04.12 Uhr: Habeck schließt Leopard-Lieferung nicht aus

Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat weitere Militärhilfe für die Ukraine angekündigt und schließt Kampfpanzer-Lieferungen nicht aus. "Weitere Entscheidungen werden getroffen. Nein, ausgeschlossen ist das natürlich nicht", sagte er am Sonntagabend in der ARD auf die Frage nach Leopard-Panzern für die Ukraine. Er verwies darauf, dass es bereits eine große Dynamik bei den Beschlüssen zur Lieferung von Panzerfäusten bis hin zum Schützenpanzer Marder gegeben habe. "Ich denke, dass diese Dynamik weitergehen wird, solange der Krieg sich dynamisch entwickelt." Man stimme sich mit den Partnerstaaten ab und passe sich an die Lage auf dem Schlachtfeld an: "So werden wir es auch weiter halten", sagte der Grünen-Politiker. Die Entscheidung für den Marder sei lange überfällig gewesen, betonte er.