BayernTrend: Mehrheit würde wegen Klimawandel Lebensstil ändern

Klimaschutz: Vertrauen in Parteien extrem gering

Allerdings trauen die Menschen in Bayern keiner Partei wirklich zu, die Herausforderungen in der Umweltpolitik und beim Klimaschutz zu lösen. Für die aktuelle Regierungskoalition sind die Werte gering: 20 Prozent vertrauen der Klimaschutz-Kompetenz der CSU – sieben Prozentpunkte mehr als vor vier Jahren. Bei den Freien Wählern sind es aktuell nur sieben Prozent. Noch weniger Vertrauen in diesem Politikfeld erhalten AfD (4 Prozent), SPD (3) und FDP (3).

Den Grünen trauen die Menschen im Freistaat noch am ehesten zu, die Aufgaben in der Umwelt- und Klimapolitik zu bewältigen. Allerdings liegt der Wert hier auch nur bei 39 Prozent. Das ist ein massiver Einbruch: Vor vier Jahren erhielten die Grünen im BayernTrend bei dieser Kompetenzfrage noch 61 Prozent.