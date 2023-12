BR24live 11.30 Uhr: Südbayern nach dem Schneechaos

Fast ein halber Meter Schnee in München, noch etwas mehr in Passau und gar 73 Zentimeter im niederbayerischen Rotthalmünster: Der für einen Dezember ungewöhnlich heftige Wintereinbruch hat Südbayern am Wochenende zunächst Verkehrskollaps und Stromausfälle, später immerhin auch Winterfreude beschert. Und weil nach dem Schnee die Kälte kam, ist Südbayern nach wie vor in Eis und dickes Weiß gepackt - mit Folgen vor allem für den Verkehr und für einige Schülerinnen und Schüler.

Im BR24live ab 11.30 Uhr schalten wir an den Münchner Hauptbahnhof, den Münchner Flughafen, nach Passau, nach Starnberg und zum BR-Wetterexperten Michael Sachweh.

Nur wenige Züge fahren am Münchner Hauptbahnhof

Trotz frostiger Temperaturen warteten am frühen Montagmorgen bereits viele Menschen am Münchner Hauptbahnhof. Nach den Ausfällen der vergangenen Tage wanderten die Blicke auf Anzeigetafeln und Handys, in der Hoffnung, dass der Zug fährt. Unter den Passagieren waren viele, die eigentlich bereits am Wochenende reisen wollten, darunter ein Franzose, der seit Tagen versucht, nach Paris zu kommen: "Am Samstag sollte ich fahren, das war das totale Chaos. Wir saßen bis 11 Uhr im Zug, dann sind wir gar nicht abgefahren", erzählte er dem BR.

Immer noch gebe es zahlreiche Ausfälle, erzählte auch ein Mann, der nach Koblenz fahren wollte und seit halb fünf am Bahnhof war: "Ganz schlecht sieht's aus. Zwei Verbindungen sind schon ausgefallen, mal gucken, ob die Dritte funktioniert." Doch einige Fernverkehrszüge kamen am Montagmorgen planmäßig in München an - teils sogar ohne nennenswerte Verspätung, dafür aber stark überbucht. "Wir wären eigentlich gestern Vormittag gefahren und hatten Angst, dass wir in Nürnberg hängenbleiben. Zum Glück haben wir dann in dem Zug noch ein Kleinkindabteil bekommen", erzählte die Mutter einer jungen Familie. Sie waren mit dem ICE durch die Nacht von Bremen nach München gefahren.

Teilbetrieb und Notquartiere am Flughafen München

Auch am Flughafen München kämpft man nach wie vor mit massiven Einschränkungen. Zwar ist seit kurz nach sieben Uhr am Montagmorgen auch die zweite Start- und Landebahn wieder freigegeben. Aber nach aktuellem Stand sind 230 von 850 geplanten Flügen annulliert. Das teilte ein Flughafensprecher auf BR-Anfrage mit. Einige Interkontinental-Flüge wurden auf Frankfurt und Mailand umgeleitet.

Probleme bereiten im Erdinger Moos derzeit vor allem die Eisplatten. Aber auch die Maschinen müssen vom Eis befreit werden. Hinzu kommen "Umlaufprobleme": Nachdem der Flugplan in den vergangenen Tagen völlig durcheinandergeraten ist, sind viele Maschinen und Crews derzeit nicht dort, wo sie nun gebraucht würden. Passagieren wird jedenfalls weiterhin geraten, sich vor der Fahrt zum Flughafen über den Flugstatus zu informieren, um unnötige Fahrten zu vermeiden. Die Anreise mit der S-Bahn war am Morgen nur mit der S 8 möglich. Überhaupt die S-Bahn: Neben der S 8 fuhr am frühen Montagmorgen nur eine weitere Linie, und auch die nicht auf der kompletten Strecke. Die Deutsche Bahn rechnet weiterhin mit "starken Beeinträchtigungen" - und zwar bis zur Wochenmitte.

In den Flughafen-Terminals herrschte unterdessen bereits Hochbetrieb, vor den Check-In- und Umbuchungsschaltern haben sich lange Schlangen gebildet. An mehreren Stellen schliefen aber auch noch Passagiere auf Bänken und am Boden. Im Terminal 1 wurden vergangene Nacht wieder Feldbetten zur Verfügung gestellt - etwa für ältere Menschen und Mütter mit Kindern. Nach Schätzungen des Flughafensprechers haben insgesamt etwa 1.500 Passagiere die Nacht zum Montag am Flughafen verbracht.

Strom- und Zugausfälle in Ostbayern

Auch Niederbayern und die Oberpfalz haben am Wochenende Schneemassen abbekommen - dort hat sich die Lage aber inzwischen beruhigt. Allerdings ist es jetzt klirrend kalt, teilweise mit zweistelligen Minus-Graden. Die Polizei warnt deswegen vor Glätte auf Straßen und Gehwegen. Aktuell gibt es laut den Polizeipräsidien in Straubing und Regensburg keine größeren Verkehrsstörungen; die Stadt Passau meldet allerdings Behinderungen im Busverkehr. Es fahren auch Züge - aber nicht alle und nicht überall hin. Auf der Strecke des Donau-Isar-Express (RE3) findet kein Zugverkehr statt.