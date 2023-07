BR24live 11 Uhr: Noch 50 Tage bis zur Wiesn

Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) stellt heute die Neuheiten für das 188. Oktoberfest vor. In jedem Fall heuer anders wird der Bierpreis sein, der traditionell immer steigt – in diesem Jahr bis auf 14,90 Euro für die Maß. Für einen Liter Mineralwasser muss man in den Festzelten rund zehn Euro hinlegen. Draußen gibt es aber erstmals auch gratis Trinkwasser an vier Brunnen auf dem Gelände. Die Behälter dafür muss man selbst mitnehmen.

BR24live ist bei der Pressekonferenz dabei. Festleiter Baumgärtner wird um 11 Uhr über das größte Volksfest der Welt informieren. Zusammen mit Sprechern der Wirte, der Schausteller und der Marktkaufleute wird der Münchner Wirtschaftsreferent unter anderem die Neuerungen vorstellen.

Oktoberfest dauert 18 Tage

"Ozapft" wird beim Oktoberfest am 16. September. Diesmal wird das größte Volksfest der Welt sogar 18 Tage dauern – bis zum "Tag der Deutschen Einheit" am 3. Oktober, einem Dienstag.

Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Zuerst werden die Zelte aufgestellt, dann die Fahrgeschäfte und Buden. Wer das hautnah miterleben möchte, kann an einer der Baustellen-Führungen teilnehmen. Diese werden immer samstags und sonntags, um 9.30 und um 12 Uhr angeboten. Anmeldungen sind bei den Touristeninformationen und online möglich.

Regen und kühle Temperaturen

Im vergangenen Jahr bestimmten Geldsorgen, die Energiekrise und die Corona-Pandemie das Oktoberfest. Und dann herrschte dauernd Regen. Es gab keine Rekorde, aber auch bei kühlen Temperaturen und Glühweinausschank kamen rund 5,7 Millionen Besucher. Das waren eine halbe Million weniger als bei der letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019.