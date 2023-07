Aufbau für das Oktoberfest 2023 in München beginnt

Es ist so etwas wie der endgültige Startschuss für das Oktoberfest: Ab jetzt werden auf der Theresienwiese wieder die Festzelte aufgebaut. Am 16. September soll dann Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass Bier anzapfen. Bis dahin ist noch viel zu tun.

Material anliefern und Fundamente freilegen

Gabelstapler und Lastwagen liefern schon seit einigen Tagen Bauteile von Zelten an. Zusammen mit Bierbänken und Materialcontainern stapeln sie sich auf dem Festgelände. Die Festhallen entstehen an ihren angestammten Plätzen, an denen die Fundamente im Untergrund der Theresienwiese unter dem Kies verborgen bereitliegen. Sie werden als erstes freigelegt. Steht das Gerüst, bekommen die Festzelte im Laufe des Aufbaus ihr individuelles 'Gesicht'.

Baustelle schränkt Wege auf der Theresienwiese ein

Aus Sicherheitsgründen ist das Betreten der Großbaustelle auf der Theresienwiese wie jedes Jahr nicht erlaubt. Trotzdem wird es bis zum 4. September immer wieder diverse Querungsmöglichkeiten geben. Detaillierte Infos dazu veröffentlicht die Stadt München auf ihrer Homepage.

Bierpreise im Blickpunkt: 14,50 Euro für die Maß

Bei einem durchschnittlichen Preisanstieg von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr muss man beim Bier dieses Jahr noch tiefer in die Tasche greifen: Während die meisten der 13 großen Festzelte 14,50 Euro für einen Liter Bier aufrufen, gibt es nur vier Zelte, in denen man günstiger wegkommt. Das Augustiner-Zelt ist mit 13,50 Euro am billigsten. Betrachtet man die gesamte Wiesn – also auch die kleinen und mittleren Betriebe - so kommt man am Familienplatzl mit 12,60 Euro am günstigsten weg. Am meisten bezahlt man mit 14,90 Euro in der Vinzenz Murr Metzgerstubn. Doch nicht nur beim Bier wird es teurer: Selbst für Wasser muss man im Durschnitt über zehn Euro in den Zelten bezahlen.

Münchner Stadtrat will Gratis-Wasser für Wiesn-Besucher

"Außerhalb der Zelte soll es Stellen geben, an denen Festgäste kostenlos Leitungswasser zapfen können", haben die Stadtratsfraktionen von SPD/Volt, CSU mit Freie Wähler, Die Grünen/Rosa Liste und FDP/Bayernpartei in der vergangenen Woche gefordert. Münchens OB Dieter Reiter begrüßte die Initiative und sprach von einer "richtigen Idee zur richtigen Zeit". Es fanden dazu Gespräche mit den Stadtwerken statt - ob es mit den kostenlosen Trinkwasserstellen auf dem Wiesngelände bereits in diesem Jahr klappt, ist aber noch nicht sicher.

Preisüberprüfung durch die Stadt

Die Getränkepreise werden nicht von der Landeshauptstadt München festgelegt. Die Stadt überprüft jedoch als Veranstalter des Oktoberfestes die von den Gastronomen genannten Preise auf ihre Angemessenheit. Dazu wird ein Vergleich mit den Preisen der gastronomischen Großbetriebe im Stadtgebiet München vorgenommen. Diese Preise liegen beim Bier aktuell zwischen 7,10 Euro und 12,20 Euro pro Liter Export.