München gibt grünes Licht für Taxifahrten zu Festpreisen

Jetzt ist es fix: In München kann man Taxis ab September auch zu Festpreisen buchen. Davon profitieren können also auch bereits die Besucher der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) und des Oktoberfestes. Nach dem Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrats gab nun auch das Plenum mehrheitlich grünes Licht. Lediglich die AfD-Fraktion votierte dagegen: Mit der Neuerung werde "ein Basar eröffnet", fürchtet Iris Wassill. Gerade für Frauen könne es unangenehm werden, wenn sie "erst einmal verhandeln müssten". Es bestehe auch die Gefahr, dass der Höchstrahmen ausgeschöpft und die Fahrten letztlich teurer würden als mit einer Kostenberechnung per Taxameter, so die AfD-Stadträtin.

Vereinbarung der Festpreise über Taxi-App und -zentralen

Nach einer gestern von den Grünen verschickten Mitteilung kann künftig für eine zuvor bestimmte Strecke auch ein fester Betrag vereinbart werden, "der sich in einem Preiskorridor zwischen fünf Prozent unterhalb und zwanzig Prozent oberhalb des Taxitarifs bewegen darf". Möglich ist dies bei allen Fahrten, die über eine Taxi-App oder eine der Taxizentralen vorbestellt wurden. Wer möchte, kann den Fahrpreis aber auch in diesen Fällen weiter wie gewohnt per Taxameter ermitteln lassen.

Tarif ist ein bundesweit einmaliges Angebot

Mit dem innovativen Tarif schaffe man "ein bundesweit bisher einmaliges Angebot", betonte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gestern. Die neue Regelung sei auch dringend nötig gewesen, damit die Taxibranche konkurrenzfähig bleiben könne. Man bekomme "einen Mechanismus im Wettbewerb gegen Mietwagen-Betriebe, die systematisch elementare Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetztes umgehen", stellte Thomas Kroker, Vorsitzender des Landesverbands Bayerischer Taxi-und Mietwagen-Unternehmen, fest. Phasenweise seien auf Münchens Straßen "mehr sogenannte Mietwagen als echte Taxis im Einsatz".

Taxifahrten ohne nervösen Blick auf das Taxameter

Grünen-Stadträtin Sibylle Stöhr, die auch Vorsitzende der städtischen Taxikommission ist, sprach gestern von einer notwendigen und wegweisenden Anpassung des Taxitarifs an die veränderte Marktlage. "Viele Fahrgäste werden es zu schätzen wissen, wenn sie einen festen Betrag für eine Fahrt bezahlen können – denn gerade in der Rushhour können Wartezeiten den Taxameter deutlich nach oben treiben", sagte sie.