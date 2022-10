BR24live 13 Uhr: Oktoberfestbilanz - das war die Wiesn 2022

Steigende Infektionszahlen in München

Laut der Halbzeitbilanz gab es auf der Wiesn keine größeren Personalausfälle wegen Corona. Doch gut eineinhalb Wochen nach Beginn des Oktoberfestes ist die Inzidenz in München am Freitag auf 792,8 gestiegen. Ein Zusammenhang zwischen den steigenden Zahlen und dem Oktoberfest kann zwar nicht bewiesen werden - er liegt aber nahe. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 695,8.

Laut der Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek ist auch die Bettenbelegung in den Kliniken angestiegen. Vor zwei Wochen seien in München noch 200 Normalbetten mit Corona-infizierten Personen belegt gewesen, jetzt seien es rund 350, so Zurek. Bisher sei aber alles noch im Rahmen.

Auch bei anderen Volksfesten hatte sich häufig etwa eineinhalb Wochen nach Beginn ein starker Anstieg in den Inzidenzen gezeigt. Oft waren diese dann noch gut eine Woche weiter gestiegen. Auch Experten hatten im Vorfeld des Oktoberfest eine "Wiesn-Welle" vorhergesagt.

Lauterbach: Herbstwelle steht bevor

Auch abseits des Oktoberfestes warnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin mit RKI-Chef Lothar Wieler, dass uns der Beginn einer Herbst- und Winterwelle direkt bevorstehe. Beide zeigten sich aber zuversichtlich, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Derzeit seien auch noch keine massiven Anstiege der Krankenhauseinweisungen und der Todesfälle zu verzeichnen.

Mit Material von dpa