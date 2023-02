Artikel mit Audio-Inhalten

> München präsentiert Oktoberfest-Plakat 2023

München präsentiert Oktoberfest-Plakat 2023

Vier bayerische Motive in bunten Farben, vereint in einem Bild: Die Stadt München hat das offizielle Oktoberfestplakat 2023 enthüllt. Fast 100 Entwürfe wurden eingereicht. Am Ende hat sich die Fachjury für eine abstrakte Zeichnung entschieden.