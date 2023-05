Trinkwasser aus Regentonne: Run auf Katastrophen-Selbsthilfekurs

Mehr Miteinander statt Gegeneinander

Wenn der Strom weg bleibt, geht nichts mehr: kein fließendes Wasser, keine Toilettenspülung, kein Herd, kein Aufzug, kein Telefon und kein Internet. Nicht nur die Energieknappheit könnte einen Blackout auslösen, sondern auch Naturkatastrophen oder Wetterextreme, Sabotage oder Cyberangriffe. Robert Schmitt findet, dass sich jeder mal mit dieser Situation auseinandersetzen sollte. "Spielen Sie einfach mal durch was wäre wenn und stellen Sie sich die ehrliche Frage wie gut sind Sie darauf vorbereitet".

Wer sich im Vorfeld Gedanken mache, hat keinen Grund zur Panik. Letztlich sei alles händelbar, nur halt nicht spontan sondern geplant. Sein Appell richtet sich auch an die Freunde, Familienmitglieder und Nachbarn, er wünscht sich mehr Zusammenhalt: "Überlegen Sie sich doch mal wer was leisten kann, der eine könne sich um Lebensmittel kümmern, der andere etwa um Trinkvorräte, wieder ein anderer kann Erste-Hilfe-Set und Notfallrucksack bereithalten." So könne etwa auch in Hochhäusern mit nur begrenzten Lagerflächen in den Wohnungen vorgesorgt werden.

Wasser aus der Regentonne wird trinkbar

Gerade war das Wasser noch in einer Regentonne, jetzt macht es Detlef "Teddy" Hacker vor den Augen der Teilnehmer trinkbar. Das sei ganz einfach, sagt er. Alle Materialen die er verwendet, kann jeder sich ganz leicht besorgen und vielleicht schon mal in einer trockenen Kiste sichern. Erst hat er eine grobe mechanische Reinigung des Wassers gemacht. Dafür verwendet er einen Damenstrumpf. blickdichte Strümpfe hätten die beste Filterwirkung, verrät der Kursleiter der Wasseraufbereitungsstation.

Danach kommt die eigentliche Reinigung. Dafür hat er eine Plastikflasche aufgeschnitten und durch einen ausgeklügelten Aufbau einen ganz natürlichen Filter geschaffen. Das System sei aus der Natur abgeschaut, so hat er Kies, Quarzsand, Watte und Grillkohle in einem System geschichtet und dazwischen Leintücher gelegt. Das Regentonnen-Wasser schüttet er oben in die Flasche, nach und nach rinnt es durch die verschiedenen Schichten und unten tropft sauber, klares Wasser raus. Wer will kann es probieren. Erdig schmecke es, sehr natürlich, jemand findet es sogar "saugut". Nicht alle haben sich getraut, einen Schluck des Wassers zu nehmen, das kurz zuvor noch in der Regentonne war.