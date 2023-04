Nitratbelastung im Grundwasser: Das Problem mit den Messstellen

Je nach Gebiet strengere Auflagen bei Düngung

Für viele Landwirte ist das nicht nachvollziehbar. Noch dazu hat sich die Rote Gebietskulisse in den vergangenen knapp fünf Jahren dreimal geändert: Einst rote Gebiete wurden grün und umgekehrt. Liegen Felder in einem Roten Gebiet hat das für die Bauern enorme Auswirkungen: So dürfen sie ihre Felder nur 20 Prozent unter Bedarf düngen. Das bedeutet, dass die Pflanze 20 Prozent weniger Nährstoffe erhält, als von den landwirtschaftlichen Institutionen empfohlen. Auch für die Gülleausbringung gelten strengere Auflagen. Die Betriebe müssten daher teilweise mehrere hunderttausend Euro in neue Güllegrüben investieren, um die anfallende Gülle lagern zu können, so der BBV.

Der unterfränkische Bauernverband fordert, dass künftig wieder die aktuellen Düngedaten der einzelnen Landwirte berücksichtigt werden – so wie es vor der letzten Neuausweisung der Fall gewesen sei. Damals sei der Landkreis Schweinfurt überwiegend grün gewesen.

Trockenheit begünstigt hohe Nitratwerte

Unterfranken hat laut BBV im bayernweiten Vergleich die geringste Viehdichte und den geringsten Stickstoffeintrag auf die Fläche bezogen. Dennoch gehört Unterfranken zu den am stärksten mit Nitrat belasteten Regierungsbezirken. Eine Ursache dafür ist auch laut der Regierung von Unterfranken die weit verbreitete extreme Trockenheit: Geringe Niederschläge und damit eine geringe Grundwasserneubildung verdünnen die in das Grundwasser eingetragenen Stoffe nur wenig. Dadurch steigt die Konzentration im Sickerwasser und im Grundwasser an. Darüber hinaus bewegt sich das Grundwasser im klüftige Untergrund aus Festgestein (Buntsandstein, Muschelkalk, Keuperformationen) relativ schnell, so dass sich Stoffe in kurzer Zeit über weite Strecken ausbreiten können.

Trotz dieser schwierigen naturgegebenen Randbedingungen gilt aber auch in Unterfranken die EU-weite Anforderung, die Nitratkonzentration im Grundwasser auf 50 mg pro Liter zu begrenzen.