Haben sich die Grundwasserstände nach dem Regen erholt?

Regen ist nicht gleich Regen. Etwa so drückt es Thomas Keller, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach, aus: "Entscheidend ist, wieviel Regen auf einmal fällt." In diesem Frühjahr sei die Situation optimal gewesen: Einige Tage Regen, dann eine kurze Trockenphase, dann wieder Regen und das über einen längeren Zeitraum. Diese Form des Niederschlages habe dem Grundwasser in Bayern sehr gut getan, weil das Wasser genug Zeit hatte, im Boden zu versickern. Der gleiche Niederschlag in kürzerer Zeit, das hätte zu Überschwemmungen geführt, weil der Boden nur eine gewisse Menge Wasser an einem Tag aufnehmen kann. Es fließt dann mit der Flutwelle über die Flüsse ab und nur ein Bruchteil versickert im Boden.

Karte der Grundwasserstände: Alles in Ordnung

Eine Karte des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zeigt die aktuellen Grundwasserstände im oberen Stockwerk. Das heißt, die am nächsten zur Oberfläche befindlichen wasserführenden Schichten. Häufig gibt es darunter noch weitere. In weiten Bereichen sind die Pegelstände grün markiert, das heißt: Alles in Ordnung. Aber beispielsweise im Großraum München, besonders im Südosten, sind noch sehr niedrige Wasserstände verzeichnet: Etwa die Messstelle Sauerlach: 1,8 Meter unter dem Durchschnitt, das ist neuer Rekord an dieser Stelle.