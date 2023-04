Trinkwasserversorgung: Warum Talsperren das Problem nicht lösen

❗❗ Mitdiskutieren lohnt sich: Dieser Artikel ist aufgrund von Anregungen aus der BR24 Community entstanden. Im Rahmen des Projekts "Dein Argument" suchen wir in den Kommentarspalten nach Argumenten, um sie in unsere Berichterstattung aufzunehmen. ❗❗

Schon wieder weniger Niederschläge, schon wieder neue Niedrigstwerte: im vergangenen Winter fiel weniger Niederschlag als im langjährigen Vergleich. Nach dem jüngsten Niedrigwasserbericht des Landesamts für Umwelt weisen über die Hälfte aller Grundwassermessstellen derzeit niedrige oder sehr niedrige Werte aus. Was steht Bayern also bevor und welche Möglichkeiten gibt es, um die Trinkwasserversorgung zu sichern?

Trinkwasserspeicher als Option im Klimawandel?

Derzeit ist in Bayern keine weitere Talsperre in Planung. Aber: eine Expertenkommission im Auftrag der Staatsregierung kommt im Herbst 2021 zu dem Schluss: "mittelfristig könnte auch der Aus- und Neubau von Talsperren erforderlich werden" - allerdings nur "als Ultima Ratio". Professor Jörg Drewes war Sprecher der Expertenkommission; er leitet den Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft an der Technischen Universität München. Nach dem vergangenen Dürresommer stellen sich für ihn aber jetzt noch mehr Fragen: Wie planbar ist so ein Projekt, wenn in 30 Jahren Gletscher und Permafrost verschwunden sind, woher soll das Wasser dann kommen? Wo wird es ausreichend regnen, um so einen Speicher zu befüllen? Allein die Genehmigungsphase zöge sich über zehn Jahre. Auch der zu erwartende Widerstand in der Bevölkerung sei eine große Schwierigkeit, etwa wenn Siedlungen abgerissen werden müssten.

Streit um Trinkwasserschutz im LEP

Dass der Verteilungskampf ums Grundwasser schon voll im Gange ist, hat sich zuletzt im Streit um das neue Landesentwicklungsprogramm (LEP) gezeigt. Dort werden Regelungen zu Wasserschutzgebieten, zum Tiefengrundwasser und die Zugriffsrechte auf Grundwasser generell zum Wohle der Gemeinschaft erneuert. Dann allerdings wollten CSU und Freie Wähler den eigentlich schon fertigen Entwurf ändern, was der Privatwirtschaft möglicherweise Zugriffsrechte auf das so wertvolle Tiefengrundwasser ermöglicht hätte. Vor dem Hintergrund, dass sich der Einzelhandelsriese Edeka gerade bei der Siegsdorfer Petrusquelle und Aldi Nord bei Altmühltaler bei Treuchtlingen eingekauft hat, ein Schreckensszenario - nicht nur für Kommunalverbände. Ministerpräsident Söder kassierte die Änderungen persönlich.

Zwei Talsperren in Bayern

In Bayern gibt es 25 staatliche Talsperren, aber nur zwei dienen explizit der Trinkwasserversorgung: Die Talsperre Mauthaus (seit 1975) in Oberfranken und die Talsperre Frauenau (seit 1984) im Bayerischen Wald. Zusammen geben sie jährlich etwa 21 Millionen Kubikmeter Wasser ab und versorgen damit rein rechnerisch bis zu 600.000 Haushalte. 90 Prozent der Wasserversorgung laufen über kommunale Versorger und kleinere Fernwassernetze. Daneben gibt es in Bayern zwölf Großraum- und Fernwasserversorgungsunternehmen, von denen sechs Wasser vom Süden in den Norden Bayerns bringen.

Megaprojekt der 1970er Jahre: der Speicher Mauthaus

Für die Talsperre Mauthaus oder auch Ködeltalsperre wurden mehrere kleine Siedlungen abgerissen, 85 Hektar Wald gerodet, drei Stollen, der Entnahmeturm und natürlich der Damm gebaut. Kostenpunkt damals 48 Millionen Mark. Dreimal so viel kosteten dann noch der Bau des Leitungsnetzes, die notwendige Anlage zur Wasseraufbereitung und mehrere Pumpwerke: Das Oberflächenwasser aus dem Speicher muss erst gefiltert werden, um Trinkwasserqualität zu erreichen, erst danach wird es ins Fernleitungsnetz der Wasserversorger gepumpt. Dafür dient der Stausee auch als Hochwasserschutz, der Niedrigwasseraufhöhung und der Stromerzeugung.

Talsperren als Ergebnis von Verteilungskämpfen

Die Dimensionen derartiger Riesenprojekte lassen Hermann Hugel zu dem Schluss kommen: Talsperren sind nicht nötig. Trinkwasserversorgung müsse immer erst lokal organisiert werden, sagt Hugel als Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Kommunale Trinkwasserversorgung. Er hält die Trinkwasservorkommen in Bayern für ausreichend, weist aber auch daraufhin, wer außer den meist kommunalen Wasserwerken noch Anspruch aufs Grundwasser erhebt: Industrie, Landwirtschaft, Mineralwasserwirtschaft und nicht zuletzt teilweise auch die Feuerwehren - nicht alle brauchen dabei Trinkwasserqualität.

Fiasko für die Natur

Stauseen - egal zu welchem Zweck und in welcher Dimension – greifen massiv in das bestehende Ökosystem ein, sie definieren die komplette Landschaft neu: was lebt und wächst wird ziemlich auf den Kopf gestellt. Vor allem die langfristigen Folgen sind schwer zu kalkulieren: an der großen Dhünntalsperre in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat sich erst nach vielen Jahren gezeigt, dass der Fischbestand drastisch abgenommen hat. Besonders der Lachs: der mag 16 Grad warmes Wasser. Aus dem Speicher wurde aber 8 Grad kaltes Wasser abgeleitet. Inzwischen wurde die Temperatur aufwändig korrigiert, der Fischbestand hat sich erholt.