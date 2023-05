Entsetzen in Würzburg nach Feuer-Unfall in Diskothek

Ein Video, das dem BR vorliegt, zeigt eine Feuershow an der Bar einer Würzburger Diskothek. Der Tresen steht bereits in Flammen. Eine Mitarbeiterin schüttet weiteren Alkohol darauf. Die Flammen greifen auf einen Besucher über. Sein Kopf und sein Oberkörper stehen in Flammen. Mitarbeiterinnen versuchen, dem Mann zu helfen. Dann endet das Video.

Laut Polizei erlitt der Mann aus dem Landkreis Main-Spessart schwere Brandverletzungen am Oberkörper und im Gesicht. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Stadt Würzburg: "Wir sind entsetzt"

"Wir sind entsetzt, dass sowas passiert", sagt Christian Weiß, Pressesprecher der Stadt Würzburg. Nach der Verordnung für Versammlungsstätten sei offenes Feuer in einer Diskothek verboten. Weder der Feuerwehr noch der Stadt Würzburg sei bekannt gewesen, dass Mitarbeiter der Diskothek in der Augustinerstraße brennende Flüssigkeiten verwenden. Es habe keine Ausnahmegenehmigung gegeben.

Offenes Feuer in Diskothek verboten

Die Stadt steht im Austausch mit der Polizei und hat den Betreiber am Montag zu einem Gespräch gebeten. Dabei hat die Stadt den Betreiber nach eigenen Angaben auf die Regeln hingewiesen, die in der Verordnung für Versammlungsstätten festgehalten sind. Darin steht etwa: "In Versammlungsräumen, auf Bühnen- und Szenenflächen und in Sportstadien ist das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und anderen explosionsgefährlichen Stoffen verboten." Am Dienstag soll es eine Ortsbegehung mit dem Amt für Zivil- und Brandschutz geben.

Personen, die Angaben zu dem Geschehen in der Diskothek machen können oder die Bilder oder Videos von dem Abend gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei melden.