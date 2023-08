Bis Ferienende: Zugausfälle beim Alex wegen Personalmangel

Auf der Bahnlinie München-Regensburg-Hof fallen ab morgen/Samstag (26.08.) bis zum Ende der Ferien am 11. September erneut zahlreiche Zugverbindungen der Alex-Linie aus. Das hat der Alex-Betreiber, die private Bahngesellschaft Länderbahn am Freitag mitgeteilt. Als Grund für die Zugausfälle wird Personalmangel angegeben.

Fahrtzeit verlängert sich

Komplett gestrichen sind in den kommenden zwei Wochen die Verbindungen der Linie RE2 zwischen Hof und Schwandorf. Hier fahren Ersatzbusse. Die Fahrtzeit verlängert sich um bis zu einer Stunde. Auf dem südlichen Streckenabschnitt zwischen Schwandorf, Regensburg und München fallen demnach einige Verbindungen am frühen Morgen und in den späten Abendstunden aus.

Länderbahn hadert mit "angespannter Personallage"

Als Grund für die Zugausfälle gibt die Länderbahn "angespannte Personallage" an. Viele Lokführer seien im Urlaub, außerdem habe die Zahl der Krankmeldungen zugenommen. Bereits Anfang August musste die Länderbahn auf ihren Streckennetzen der Oberpfalz- und der Waldbahn Züge streichen, ebenfalls wegen Personalmangel. Aus dem gleichen Grund fielen auch schon im Sommer letzten Jahres viele Alex-Verbindungen aus.

Alex beim Service auf dem letzten Platz

Im vergangenen Juli hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft ein aktuelles Service-Ranking veröffentlicht, bei der mehr als 30 Regionalbahnnetze im Freistaat bewertet wurden. Die "Alex Nord"-Regionalzüge zwischen München, Landshut, Regensburg und Hof belegten in diesem Ranking den letzten Platz. Pünktlichkeit und Zugausfälle flossen allerdings nicht in die Bewertung mit ein. Dafür wurden unter anderem die Sauberkeit der Züge, die Kommunikation mit den Fahrgästen und das Beschwerdemanagement beurteilt.