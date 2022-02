Länderbahn rechnet am Freitag mit Normalbetrieb bei ihren Zügen

Die Länderbahn geht davon aus, dass sie am Freitag auf den meisten Linien von Oberpfalzbahn, Alex und Waldbahn im Regelbetrieb fahren kann. Bei Kontrollfahrten auf allen Netzen - auch in der Nacht auf Freitag - wolle man die Strecken so weit wie möglich für den Betriebsstart vorbereiten, teilte das Unternehmen mit Sitz in Viechtach am Donnerstagabend mit.

Zugausfälle und Verspätungen wegen des Sturms

Heftige Windböen hatten am Donnerstag den ganzen Tag über in allen Netzen der Länderbahn zu Zugausfällen oder starken Verspätungen geführt. Bereits am Nachmittag wurden Erkundungsfahrten durchgeführt und die Gleise von umgestürzten Bäumen und herabfallenden Ästen befreit.

Alex und Oberpfalzbahn konnten am Donnerstag zum Beispiel zwischen Weiden und Hof nicht fahren. Zwischen Schwandorf und Regensburg prallte ein Zug mit einem Baum zusammen. Zwischen Regensburg und München wurde bei Eggmühl die Oberleitung beschädigt. Züge aus Tschechien endeten in Schwandorf.