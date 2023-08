Prigoschins Tod gibt weiter Rätsel auf

Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz herrscht noch immer keine Klarheit über die Umstände. Russlands Präsident Wladimir Putin drückte am Donnerstag "den Familien aller Opfer" sein Beileid aus.

Ein Mann, "der schwere Fehler begangen hat"

Putin bezeichnete in einer im Fernsehen übertragenen Sitzung Prigoschin als einen "Mann mit einem komplizierten Schicksal, der in seinem Leben schwere Fehler begangen hat, aber die notwendigen Ergebnisse erzielte". Die bei dem Flugzeugabsturz vermutlich gestorbenen Mitglieder der Söldnergruppe Wagner hätten einen "bedeutenden Beitrag" zu der seit Februar 2022 laufenden Militäroffensive in der Ukraine geleistet. Die Ermittlungen zum tödlichen Absturz des Flugzeugs würden "bis zum Ende" geführt.

Prigoschin, den Putin eigenen Angaben zufolge "seit Anfang der 1990er Jahre kannte", sei am Tag des Flugzeugabsturzes aus "Afrika zurückgekehrt", sagte der Kreml-Chef weiter.

Leichen noch nicht identifiziert

Das Flugzeug war am Mittwochabend in der Region Twer nahe dem Ort Kuschenkino abgestürzt. Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums überlebte keiner der zehn Insassen. Die russische Luftfahrtbehörde Rosawiatsija bestätigte zeitgleich, dass sich Prigoschin an Bord des Flugzeugs auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg befunden habe. Die Behörden gaben den Tod des Wagner-Chefs jedoch nicht formell bekannt, die Leichen seien noch nicht identifiziert. Unter den mutmaßlichen Toten war laut Rosawiatsija auch Prigoschins rechte Hand, Dmitri Utkin.

Spekulationen über ein Attentat

Das für schwere Straftaten zuständige russische Untersuchungskomitee leitete wegen des "Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften im Luftverkehr" Ermittlungen ein. Seitdem äußerten sich die Ermittler jedoch nicht; es gibt Spekulationen um ein mögliches Attentat.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies eine Beteiligung der Ukraine von sich. "Wir haben mit dieser Situation nichts zu tun, das ist sicher", sagte Selenskyj am Donnerstag und ergänzte offenkundig mit Blick auf Putin: "Jeder weiß, wen das betrifft."

Für viele Russen war Prigoschin ein Held

Bei dem Flugzeugabsturz kamen insgesamt zehn Menschen ums Leben. An Prigoschins Firmensitz in St. Petersburg und in anderen russischen Städten legten Trauernde Blumen nieder. Prigoschin und seine Wagner-Truppe hatten zwar wegen ihrer verdeckten Auslandseinsätze und wegen ihrer Brutalität auch im Inland keinen guten Ruf. Doch seine Kritik an Fehlern der russischen Militärführung machte ihn für viele Russen auch zu einem Helden. In sozialen Medien wurde der Vorwurf erhoben, das vermeintliche Flugzeugunglück sei in Wahrheit ein Attentat auf Prigoschin gewesen – eine Einschätzung, die auch viele westliche Politiker und Militärexperten vertreten.