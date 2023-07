Artikel mit Audio-Inhalten

> Bayernweit zweite Landwirtschaftsakademie in Ansbach eröffnet

In Ansbach ist die zweite Landwirtschaftsakademie in Bayern eröffnet worden. "Ansbach wird bayernweit Ausstrahlung haben“, versprach Staatsministerin Michaela Kaniber. Denn die Einrichtungen in Ansbach und Töging sollen Lücken schließen.