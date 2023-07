Essen für Artenschutz: Mehr "bio" und "regio" in Kantinen

In eineinhalb Jahren soll in allen staatlichen Kantinen in Bayern die Hälfte der Lebensmittel aus Bio- oder regionaler Landwirtschaft kommen. Das hat sich die Staatsregierung im Jahr 2020 nach dem erfolgreichen Volksbegehren "Rettet die Bienen" zum Ziel gesetzt.

Zumindest in den Kantinen der Ministerien, der Staatskanzlei und auch der Landtagsgastronomie ist das Ziel schon jetzt erreicht, teilt das Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach mit, das zum bayerischen Landwirtschaftsministerium gehört.

Landtag: Nahe am Ziel, Probleme bleiben

Beispiel Landtagskantine: Dort kocht Küchenchef Robert Wehren jeden Tag an die 200 Essen für die Mitarbeiter und Abgeordneten. Dazu kommen noch 150 bis 300 Mahlzeiten für Besuchergruppen oder Veranstaltungen im Haus. Schon heute gibt es dort 20 Prozent Bio- und sogar 70 Prozent regionale Lebensmittel. Bei Obst und Gemüse, regional oder auch bio, sei das Angebot gut, erzählt Kantinenchef Robert Wehren - bei anderen Lebensmitteln wie Fleisch- und Wurstwaren schaue es schlechter aus. Das Problem seien die langen Vorbestellzeiten und die großen Mengen. Die Erzeuger könnten selten zu 100 Prozent zusagen.

Staatliche Kantinen sollen Vorbild sein

Die Staatsregierung will mit dem Ziel den Bio-Anbau in Bayern unterstützen. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) argumentiert, mehr Ökolandwirtschaft kann es nur geben, wenn die Nachfrage steigt. Über mehr Bio in Kantinen wolle die Staatsregierung mit gutem Beispiel vorangehen. Anstoß für dieses Ziel hatte das Volksbegehren "Rettet die Bienen" gegeben. Der Gedanke dahinter: Ökolandbau ist besser für den Artenschutz, daher wird für den Ökolandbau ein Absatzmarkt geschaffen.

Kritik von Wissenschaftler

Kritik kommt von Jan Niessen. Er ist Professor für Strategische Marktbearbeitung in der Ökobranche an der TH Nürnberg und bemängelt, dass das Ziel zu wässrig sei. Um wirklich mehr für den Artenschutz zu tun, müsste es eine Vorgabe geben, die auf regionale Bioprodukte setze. Mit der aktuellen Zielvorgabe "regional" oder "biologisch" entstehe eine Konkurrenz zwischen konventionellen Landwirten und Ökobauern in Bayern. Dass sich Gastronomen und Kantinenbetreiber schwer tun, diese Produkte zu bekommen, begründet er damit, dass diese Lebensmittel kein Standard im Großhandel seien.

Niessen: Artenvielfalt kostet Geld

Um den Biolandbau in Bayern zu fördern und mehr Artenvielfalt zu erreichen, gibt es laut Niessen zwei Wege: Entweder müsste ein Anteil an Bio-Essen verpflichtend werden oder die Landwirte bräuchten mehr Förderung, damit ihre Leistung für den Artenschutz über Steuermittel finanziert werden. Beide Varianten würden den Landwirten ein berechenbares Einkommen garantieren.