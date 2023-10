Bayerns Hochschulen starten in das Wintersemester

In dieser Woche startet an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern das Wintersemester. In Mittel- und Oberfranken beginnt der Lehrbetrieb an den Hochschulen in Nürnberg, Ansbach, Coburg und Hof.

Semesterstart an Bayerns Hochschulen

An der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (TH Nürnberg), der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Ansbach und der Hochschule in Coburg finden bereits ab Montag die ersten Vorlesungen für höhere Semester statt. Nach den Einschränkungen durch die Coronapandemie und die Energiekrise erwarten die Verantwortlichen der Hochschulen in Mittel- und Oberfranken einen reibungslosen Start und ein Semester in Präsenz. Die Vorlesungen für die Studienanfänger beginnen am Mittwoch und am Donnerstag. An der Hochschule Hof starten die Erstsemestertage am Mittwoch, der reguläre Semesterstart für höhere Semester ist am Donnerstag.

Neue Studiengänge: Data Governance and Autonomous Driving

An der TH Nürnberg beginnen rund 3.340 neue Studierende das Studium, insgesamt sind etwa 12.500 Studierende an der TH eingeschrieben (Stand 25.09.23). In Ansbach starten an der Hochschule rund 1.100 neue Studierende, insgesamt sind es rund 3.760 (Stand 28.09.23). Neu angeboten wird zum Wintersemesterstart der berufsbegleitende Masterstudiengang Data Governance and Ethics.

An der Hochschule Coburg begrüßen die Verantwortlichen rund 1.140 neue Studierende, insgesamt studieren an den Standorten Coburg, Kronach, Lichtenfels und Bamberg rund 4.600 Studentinnen und Studenten (Stand 28.09.23). Neu angeboten werden hier die Masterstudiengänge Autonomous Driving und Data Science. Die Vorlesungen an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften starten traditionell rund zwei Wochen vor denen an den bayerischen Universitäten.