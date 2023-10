Ideen für die Heimat: Unterwegs mit der Heimatentwicklerin

Marion Deinlein ist den ganzen Tag unterwegs. Netzwerken, sagt sie, kann man am besten "face to face", im direkten Kontakt also. Wer Hilfe braucht, bekommt Besuch von ihr und wird bestmöglich beim neuen Vorhaben unterstützt.

"Ich glaube die meisten wirklich aktiven Menschen haben ihre Idee schon im Kopf. Aber oft fehlt der "Geburtshelfer". Jemand, der von außen irgendwie nochmal sagen kann: Da fehlt noch was und da müssen wir noch ein wenig was tun. Ich kenne da jemanden, der kann dir damit helfen. Wie so eine kleine Hebamme!" Marion Deinlein

Nachfolger gesucht

Solch eine Unterstützung braucht auch Norbert Böhmer. Er ist Bio-Landwirt aus Leidenschaft, züchtet Rinder. Den Hof der Familie in Schrenkersberg im Landkreis Bayreuth gibt es bereits seit dem 18. Jahrhundert. Generation für Generation hat hier viel Herzblut in die Landwirtschaft gesteckt. Aber wie es nach ihm weiter gehen soll, weiß Norbert Böhmer nicht.

"Ich habe zwei Mädels, aber die wollen den Hof nicht weiter machen. Das ist mein Lebenswerk. Und man kann sein Lebenswerk über Bord schmeißen über Nacht oder man sagt: Gut, ich informiere mich und schaue, dass es irgendwie weiter geht und suche mir einen Partner." Norbert Böhmer

Marion Deinlein ist in der Region bestens vernetzt. Mit ihren Kontakten will die Heimatentwicklerin dem Landwirt dabei helfen, einen Geschäftspartner zu finden. Eine ganz schöne Herausforderung. Denn um einen Hof miteinander führen zu können, muss man auf einer Wellenlänge liegen.

Frischer Wind willkommen

Altes bewahren, aber auch Neues vorantreiben: Die Heimatentwicklerin ist immer auf der Suche nach frischen Ideen für das Leben auf dem Land, wie die Dorfladenbox bei Obernsees im Landkreis Bayreuth. Der nächste Supermarkt ist 10 Kilometer entfernt. Ab jetzt ist rund um die Uhr das Einkaufen im Container möglich: 250 verschiedene Produkte werden angeboten, alle aus der Region. Marion Deinlein hat Dorfladenbox-Betreiber Julius Stinzing mit den heimischen Erzeugern zusammengebracht.

"Hier bündelt man halt wahnsinnig viele Erzeuger. Ich glaube 25 oder 30 Erzeuger sind hier jetzt drin und die Produktvielfalt, die lässt ja praktisch keinen Wunsch offen. Das ist eine super Lösung für den ländlichen Raum." Marion Deinlein

Ein Ort zum Genießen

Hat sie ein Projekt erfolgreich abgeschlossen, kümmert sich die Heimatentwicklerin gleich um das nächste: In der alten Grundschule in Plankenfels zwischen Bayreuth und Bamberg findet seit Jahren kein Unterricht mehr statt. Doch das Haus hat Potenzial, findet Marion Deinlein. Sie träumt von einer neuen Begegnungsstätte im Ort. Aus der Dorfschule soll eine "Genussschule" werden. Ein Treffpunkt für Alt und Jung, für Menschen, die gerne Zeit miteinander verbringen. Beim Kaffeetrinken, bei Lesungen und Konzerten. Heimat ist Vielfalt. Und jeder kann mitmachen!

"Heimat ist wie eine Suppe. Je nachdem, was ich als Koch reinlege, ist sie entweder fade, wenn ich mir gar keine Mühe gebe. Oder ich sage, ich gestalte sie einfach mit. Und dann ist sie super!" Marion Deinlein

Happy End auf dem Hof

Bei der Suche nach einem Hofnachfolger für den Biobauern Norbert Böhmer war Marion Deinlein erfolgreich. Der Landwirt hat Verstärkung bekommen. Stephan Hauer lebt nur 20 km entfernt. Der junge Quereinsteiger züchtet schottische Hochlandrinder und sucht schon seit Längerem einen Hof mit Perspektive. Die beiden arbeiten nun eng zusammen: Norbert Böhmer bekommt wertvolle Unterstützung beim Thema Vermarktung im Online-Bereich und Stephan Hauer kann sich noch ganz viel beim erfahrenen Bio-Landwirt aus Schrenkersberg abschauen. Nach kurzer Zeit sind die Beiden ein gutes Team. Heimatentwicklerin Marion Deinlein hat die Oberfranken zusammengebracht. Und im besten Fall dazu beigetragen, dass der Hof in Schrenkersberg eine Zukunft hat.