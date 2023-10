Wärmepumpen im Test: So schneiden deutsche Modelle ab

Wärmepumpen gelten als umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Öl- und Gasheizungen und sind in vielen Teilen der Welt, insbesondere in Skandinavien, bereits weit verbreitet. In Deutschland jedoch gibt es immer wieder Zweifel an ihrer Effizienz und Leistungsfähigkeit.

Vor allem in der Diskussion um das umstrittene Gebäudeenergiegesetz (GEG), besser bekannt als "Heizungsgesetz", stand die Wärmepumpe als nachhaltige Lösung für die Zukunft des Heizens im Fokus. Die Stiftung Warentest hat nun einige Wärmepumpen genauer unter die Lupe genommen, um deren Qualität und Leistungsfähigkeit zu überprüfen.