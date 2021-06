Bayerns Grundschulen: Maskenpflicht im Unterricht soll wegfallen

Die Maskenpflicht im Unterricht an Bayerns Grundschulen soll wegfallen. Das erfuhr der BR aus Regierungskreisen. Zur Stunde berät das bayerische Kabinett über die aktuelle Corona-Lage im Freistaat – über die Ergebnisse informiert BR24 ab 12.25 Uhr live (Livestream über diesem Artikel).

Auf dem Pausenhof müssen Schul- und Hortkinder in Bayern schon seit vergangener Woche keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. In einigen anderen Bundesländern gibt es darüber hinaus bereits keine Maskenpflicht im Schulunterricht mehr. In Bayern waren sich in diesem Punkt die Koalitionspartner CSU und Freie Wähler dagegen bisher uneinig. Während Kultusminister Michael Piazo (Freie Wähler) bei niedrigen Inzidenzwerten schon länger gegen die Maskenpflicht am Platz ist, mahnte Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) zuletzt zur Geduld.

Im Bayerischen Landtag gab es in der Folge ordentlich Zoff: Die Freien Wähler warfen der CSU-Fraktion vor, unter dem Druck der Staatsregierung eingeknickt zu sein. Die Mehrheit der CSU-Abgeordneten sei in dieser Frage auf Linie der Freien Wähler.

