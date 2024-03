Was hilft gegen Ameisen in Haus und Garten?

Nur ein Teil der rund 200 in Deutschland bekannten Ameisenarten produziert sogenannte Ameisensäure - wie zum Beispiel die Waldameise oder die schwarze Wegameise, die auch im heimischen Garten unterwegs ist. Diese Säure können sie zur Abwehr von Gegnern versprühen oder, um ihre Beute zu überwältigen. Das kann ganz schön brennen – vor allem, wenn das Ganze in eine bereits vorhandene Wunde gelangt. In dem Fall sollte man die Stelle desinfizieren.