Bayerischer Landtag wählt AfD-Kandidaten zu Verfassungsrichtern

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Es ist das übliche Verfahren: Zu Beginn einer Legislaturperiode wählt der Bayerische Landtag 15 "nichtberufsrichterliche Mitglieder" des Verfassungsgerichtshofs des Freistaats. Jede Fraktion darf - abhängig von ihrer Stärke - Kandidaten vorschlagen. Abgestimmt wird dann über die gesamte Liste auf einmal.

Der Gedanke dahinter, "dass unser Verfassungsgericht nicht nur, aber auch ein Abbild des Parlaments und damit des politischen Diskurses in der Gesellschaft sein soll", sei in der Verfassung hinterlegt, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Fraktion, Michael Hofmann, im Plenum im Namen der beiden Regierungsfraktionen. "Freilich dachten die Mütter und Väter der bayerischen Verfassung nicht in den schlimmsten Vorstellungen daran, dass Radikale und Extremisten im Laufe unserer Geschichte wieder Teil des Parlaments werden können. Aber sie sind es, und sie verhehlen ihre Feindschaft auch nicht."

Dennoch müssten die Demokraten "die Regeln, die wir uns selbst gegeben haben und die sich von heute auf morgen auch nicht ändern lassen, einhalten". Die Menschen dürften nicht an der Rechtschaffenheit der Abgeordneten zweifeln. "Wir haben als Parlament die Grundrechte zu wahren - auch das Grundrecht alle Menschen in Bayern auf ihrem gesetzmäßig gerichtet, wie es uns von der Verfassung vorgegeben ist." Hofmann sprach von einer "schweren Abwägung". Mut mache dabei die Tatsache, dass der Verfassungsgerichtshof diese schwierige Konstellation auch in den vergangenen fünf Jahren gemeistert habe. CSU und Freie Wähler stimmten daher wie auch die AfD der Kandidatenliste zu.

SPD will "neue Nazis" nicht wählen

Mit Nein votierten dagegen die Fraktionen von SPD und Grünen. "Die SPD steht in einer Tradition des Antifaschismus", betonte SPD-Fraktionschef Florian von Brunn. "Wir waren die Fraktion im Reichstag 1933, die als einzige damals noch verbliebenen Fraktionen Hitlers Ermächtigungsgesetz abgelehnt hat und damit gegen die Zerstörung der Weimarer Verfassung und Demokratie gestimmt hat."

Es sei ein großes Problem, dass sich im Parlament eine Partei befinde, die antidemokratisch und menschenfeindlich sei. "Wir haben es sehr gründlich abgewogen", sagte von Brunn. Er verstehe alle, die sagen, "es ist wichtig, die Funktionsfähigkeit des Verfassungsgerichtshofs zu beachten". Die SPD habe sich aber entschieden, die "neuen Nazis" nicht zu wählen.

Grüne: Keine Verfassungsfeinde in den Verfassungsgerichtshof

Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Jürgen Mistol, betonte, die AfD sein eine Gefahr für die Verfassung und die Demokratie. "Wir werden keine Kandidaten der AfD für die nichtberufsrichterlichen Mitglieder am Bayerischen Verfassungsgerichtshof wählen. Feinde unserer Verfassung haben in einem Verfassungsgericht nichts zu suchen."

Weil es nicht auszuschließen sei, dass eine unvollständige Besetzung des Verfassungsgerichtshofs beeinträchtigen könnte, werde die Grünen-Fraktion einen neuen Gesetzentwurf vorlegen, um Rechtsunsicherheiten zu beseitigen. Mistol rief dazu auf, solche Änderungen gemeinsam auf den Weg zu bringen. "Wir müssen die Organe unserer Verfassung widerstandsfähig machen gegenüber den Feinden unserer Verfassung." Dies werde gemeinsame Aufgabe der Demokratinnen und Demokraten im Landtag sein.

Demonstration unweit des Landtags

Zeitgleich mit dem Beginn der Plenarsitzung im Landtag startete ein paar Meter weiter am Maxmonument eine Demonstration mit etwa 50 Menschen. Sie protestierten gegen die Wahl der AfD-Kandidaten in den Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Die Zustimmung von CSU und Freien Wähler zur Liste werteten die Demonstranten als Zeichen dafür, dass die Grenzen nach rechts immer weiter verschoben werden.

Eigentlich hätte man schon in der vergangenen Legislatur verhindern sollen, dass AfD-Kandidaten ins Verfassungsgericht gewählt werden, sagt Florian Mulero, der die Demo angemeldet hat. Spätestens jetzt sei es deshalb Zeit, sich der Wahl entgegenzustellen, da sich die AfD in dieser Zeit weiter radikalisiert habe.