Russland: Flugzeug mit Kriegsgefangenen an Bord abgestürzt

In Russland soll ein Militärflugzeug mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord abgestürzt sein. Das meldet die Nachrichtenagentur "RIA" unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Zudem sollen sechs Besatzungsmitglieder und drei weitere Personen an Bord gewesen sein.

Mutmaßungen über Absturzursache

Über das Schicksal der Flugzeuginsassen wurde vorerst nichts bekannt. Auch die Absturzursache war vorerst unklar, es kursierten jedoch Gerüchte über einen möglichen Abschuss der Maschine durch die Ukraine. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden, das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, es seien Ermittlungen aufgenommen worden. Eine militärische Spezialkommission sei auf dem Weg zur Absturzstelle.

Videos aus Bezirk Korotschanski sollen Absturz zeigen

Die Maschine vom Typ IL-76 sei gegen 11.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr MEZ) in der Grenzregion Belgorod östlich der gleichnamigen Stadt abgestürzt, zitierte RIA das russische Verteidigungsministerium. Demnach befanden sich die Ukrainer im Zuge eines erneuten Gefangenenaustauschs zwischen der Ukraine und Russland auf dem Weg nach Belgorod. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

Nicht verifizierte Videos in Onlinediensten zeigten ein großes Flugzeug, das vom Himmel fällt und dann in einem Feuerball auf dem Boden aufschlägt. Der Gouverneur der Region Wjatscheslaw Gladkow schrieb im Onlinedienst "Telegram", der Absturz habe sich im Bezirk Korotschanski ereignet. Ermittler und Rettungsdienste seien vor Ort, er selbst werde ebenfalls zur Absturzstelle reisen, erklärte Gladkow.

Die Region Belgorod grenzt an die Ukraine. Sie geriet in den vergangenen Monaten immer wieder vom Nachbarland aus unter Beschuss. Bei einem Raketeneinschlag am 30. Dezember wurden 25 Menschen getötet.

Abschuss durch die Ukraine?

In Kiew meldete das Nachrichtenportal Ukrajinska Prawda unter Berufung auf Militärquellen, die ukrainische Seite habe den Absturz bestätigt. Nach Angaben aus dem Generalstab habe das Flugzeug Flugabwehrraketen vom Typ S-300 an die Front bringen sollen. Ursprünglich hatte die Ukraijinska Prawda auch gemeldet, das ukrainische Militär habe von einem Abschuss des Flugzeugs gesprochen. Diese Fassung wurde dann geändert.

Duma-Abgeordneter: Flugzeug von Raketen getroffen

Der russische Duma-Abgeordneten Andrej Kartapolow erklärte inzwischen, der Militärtransporter sei von drei Raketen abgeschossen worden. Es habe sich um Geschosse gehandelt, die die Ukraine vom Westen bekommen habe, teilte der General im Ruhestand weiter mit. Er sagte jedoch nicht, woher diese Informationen stammen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow lehnte auf Frage von Reportern eine Stellungnahme zu dem Absturz ab, da ihm nicht genügend Informationen vorlägen.

Mit Informationen von AFP, AP, dpa und Reuters