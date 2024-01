Bauernproteste: Traktoren verstopfen Straßen in Oberbayern

Die Bauern setzen ihre Proteste fort. Am Mittwoch fahren die Landwirte mit gut 500 Traktoren zu einer Sternfahrt nach Ingolstadt und treffen sich dort am frühen Nachmittag zu einer zentralen Kundgebung. Sie beginnt um 14.30 Uhr am Rathausplatz. Erwartet wird auch die bayerische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Michaela Kaniber (CSU) wird ein Grußwort sprechen.

Der Protest der Bauern richtet sich gegen die "Streichungspläne der Bundesregierung bei Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung". Die Aktion wird wohl zu Verkehrsbehinderungen führen.

Traktoren rollen auf geplanten Routen nach Ingolstadt

Bei einer Sternfahrt am Mittwoch fahren die Fahrzeuge auf fünf festgelegten Routen nach Ingolstadt mit den beiden Endpunkten Volksfestplatz und Audi-Sportpark. Die Schlepper sammelten sich um 11Uhr für jede Route an festgelegten Sammelpunkten und fahren dann zum jeweiligen Endpunkt. Anschließend findet um 14.30 Uhr am Rathausplatz in Ingolstadt eine zentrale Kundgebung statt.

Die Landwirte, die den zentrumsnahen Volksfestplatz ansteuern, laufen zu der Kundgebung am Rathausplatz. Die Bauern, die mit ihren Schleppern am Fußballstation des FC Ingolstadt parken, werden mit Shuttlebussen in die Innenstadt gebracht.

Wie das Landratsamt Eichstätt meldet, wollen sich auch im Landkreis Eichstätt etwa 500 Traktoren und Lastwagen beteiligen. Behinderungen im Straßenverkehr sind daher zu erwarten. Das Ende der Veranstaltung wird für 16 Uhr erwartet.

Protestzug der Landwirte bei und in Rosenheim

Im Landkreis Rosenheim wird es am Nachmittag erneut zu Verkehrsbehinderungen wegen einer Protestfahrt von Landwirten kommen. Gegen 13 Uhr wird sich nach Auskunft der Polizei ein Traktorzug in Bewegung setzen. Dieser fährt von Vogtareuth, über den Schloßberg nach Rosenheim und dort durch die Rathaus/Prinzregentenstraße, also durch die Innenstadt. Über die Kufsteiner Straße fahren die Traktoren dann zum geplanten Endpunkt Heilig Blut.

In Rosenheim fahren Landwirte mit ihren Traktoren durch Teile der Stadt Richtung Kolbermoor. Aktuell sind laut Polizei Rosenheim 20 Fahrzeuge beteiligt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Traktoren fahren über die Klepperstraße auf die Äußere Münchener Straße und den Schwaiger Kreisel nach Kolbermoor.

Weitere Protestfahrt der Bauern nach Bad Reichenhall

Die Bauernproteste gehen auch im Südosten von Oberbayern weiter. Ab 18 Uhr wird es eine Sternfahrt der Bauern auf Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen zum Festplatz nach Bad Reichenhall geben. Die drei Routen führen ab Laufen, Neukirchen am Teisenberg und Berchtesgaden nach Bad Reichenhall. Dort ist von 20 bis 21 Uhr eine Kundgebung geplant. Auch hier ist ein Auftritt von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber geplant.

Die anschließende Rückfahrt zu den Ausgangspunkten der Sternfahrt erfolgt ebenfalls in Gruppen. Im gesamten Landkreis Berchtesgadener Land ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.