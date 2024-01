Gericht erlaubt dreitägigen Bahnstreik – Notfahrplan ab Mittwoch

Das letzte Wort vor Gericht ist gesprochen: Die Lokführergewerkschaft GDL darf drei Tage lang streiken. Auch das Landesarbeitsgericht Hessen lehnte einen Eilantrag der Deutschen Bahn auf einstweilige Verfügung ab. Dies verkündete die Kammer am Dienstagabend im Berufungsverfahren.

Schon in erster Instanz hatte der Konzern vor dem Arbeitsgericht Frankfurt eine Niederlage erlitten. Weitere juristische Mittel sind nicht möglich.

Bahnstreik dauert drei Tage

Fahrgäste müssen sich damit zwischen Mittwoch und Freitag erneut auf weitreichende Einschränkungen im Personenverkehr der Deutschen Bahn einstellen. Die Arbeitsniederlegung startete bereits am Dienstagabend um 18 Uhr im Güterverkehr, der Streik der GDL im Personenverkehr soll von Mittwochmorgen um 2 Uhr bis Freitagabend um 18 Uhr bundesweit andauern.

Betroffen ist nicht nur die Deutsche Bahn, sondern unter anderem auch der Wettbewerber Transdev. Die Auswirkungen dürften wie bei den bisherigen Arbeitskämpfen auch schon in den Stunden davor und danach zu spüren sein.

Weselsky zufrieden, Bahn fordert Verhandlungen

Vor Gericht drang der DB-Konzern nicht mit dem Argument durch, dass die GDL nach Gründung der Leiharbeitergenossenschaft "Fair Train" ihre Tariffähigkeit verloren habe. Diese Prüfung sei im Eilverfahren nicht möglich, sagte der Vorsitzende Richter Michael Horcher zur Begründung.

Die Deutsche Bahn habe sich, insbesondere für die Fahrgäste, ein anderes Ergebnis gewünscht, müsse die Entscheidung des Gerichts aber akzeptieren, erklärte ein DB-Vertreter in einer Mitteilung. Darin forderte das Unternehmen die GDL erneut zu Verhandlungen auf. Die Gewerkschaft müsse "endlich den Weg des Kompromisses einschlagen", hieß es.

Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky begrüßte die Entscheidung. "Wir sind sehr froh darüber, dass wir unsere grundgesetzlich geschützten Rechte weiter ausüben dürfen", sagte er am Abend vor Journalisten. Der Konzern lasse nichts unversucht, um die Gewerkschaft in die Knie zu zwingen.

Deutsche Bahn setzt erneut auf Notfahrplan

Die Deutsche Bahn bietet von Mittwoch an einen Notfahrplan mit stark eingeschränktem Angebot an. "Wie auch schon in den vergangenen Streiks werden wir 20 Prozent unserer Fernverkehrszüge fahren können", sagte DB-Konzernsprecherin Anja Bröker am Abend in Berlin. Die Bahn könne nur das Beste aus dieser Situation machen: "Wir sind vorbereitet mit unseren Kolleginnen und Kollegen, doch noch 20 Prozent Personenverkehr anbieten zu können."

"Und auch im Regionalverkehr müssen wir unser Angebot massiv einschränken", sagte Bröker. Auch dort werde nach einem Notfallplan gefahren. Die Auswirkungen seien regional sehr unterschiedlich. Für diejenigen, die auch mit S-Bahnen und Regionalzügen unterwegs sein wollen, empfehle sich der vorherige Blick in Auskunftsmedien der Deutschen Bahn.

Fahrgästen sei zu empfehlen, ihre Reise zu verschieben. Diejenigen, die fahren müssten, sollten sich in den Auskunftsmedien erkundigen, ob die Verbindungen nach dem Notfahrplan stattfinden. Die Tickets behielten ihre Gültigkeit. Wer für Mittwoch, Donnerstag oder Freitag gebucht habe, könne diese Tickets auch später noch nutzen. Sie blieben gültig, hieß es. Die Zugbindung sei aufgehoben und auch eine Stornierung sei möglich nach den gesetzlichen tariflichen Fahrgastrechten, sagte Bröker weiter.

