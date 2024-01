Ein Toter und mehrere Verletzte bei Klinikbrand in Uelzen

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Uelzen ist ein Mensch ums Leben gekommen. 22 weitere Personen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer. Der Brand war aus noch ungeklärter Ursache am späten Donnerstagabend im dritten Stock der Klinik ausgebrochen. Er griff auf mehrere Patientenzimmer über.

140 Rettungskräfte im Einsatz – Patienten wurden verlegt

Zahlreiche Personen mussten aus dem Krankenhaus gerettet werden, einige über Leitern. Etwa 140 Rettungskräfte waren im Einsatz. Bei den Verletzungen handele es sich um Rauchvergiftungen und Brandwunden, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Freitag sagte. Das Feuer konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Der Rettungsdienst richtete laut Feuerwehr eine Sammelstelle ein, in der die Patienten untersucht wurden. Sie wurden dann auf andere Stationen der Klinik verteilt oder in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie viele Menschen insgesamt von dem Feuer und dessen Auswirkungen betroffen waren, war zunächst nicht bekannt. Der Sachschaden könnte sich auf mehr als eine Million Euro belaufen.

Klinkbrände auch in Bayern im vergangenen Jahr

Auch in Bayern ist es im vergangenen Jahr zu Klinikbränden gekommen: Im Dezember ist in einer geschlossenen Station der psychiatrischen Klinik im Würzburger Stadtteil Frauenland ein Feuer ausgebrochen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Im Inn-Salzach-Klinikum in Wasserburg am Inn kam es jeweils zu zwei kleineren Bränden im März und zu einem Brand im Mai, bei dem es sich um Brandstiftung eines psychisch erkrankten Patienten handelte (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt).