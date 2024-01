Bürgerentscheid gegen Windpark im Chemiedreieck – und jetzt?

928 zu 454 Stimmen für das Bürgerbegehren gegen den Windpark. Die Initiative "Gegenwind Altötting" kommentiert dieses Ergebnis mit Genugtuung. "Das zeigt, dass sich die Menschen für ihren Wald, für ihre Umwelt und für ihre Heimat einsetzen", so Sprecher Rainer Harböck.

Bereits in den nächsten Tagen will die Initiative Unterschriften für ein weiteres Bürgerbegehren im nahe gelegenen Haiming einreichen. In Marktl könnte eines am 9. Juni zur Europawahl stattfinden. Insgesamt gibt es sieben Anliegergemeinden des geplanten Waldwindparks, der nach den bisherigen Plänen mit 40 Windrädern der größte in ganz Bayern werden soll.

Sorge um Arbeitsplätze im Chemiedreieck

"Ernüchternd" nannte der Landesvorsitzende des Windenergieverbands, Bernd Wust, das Ergebnis des Bürgerentscheids. "Traurig" findet es Detlef Fischer vom Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW). Zumal gerade im Chemiedreieck doch richtig deutlich werde, wie nötig Windkraft sei für Arbeitsplätze und Wohlstand: "Wir kämpfen ja um den Erhalt der Chemieindustrie in unserem Land".

Der geplante Windpark im Altöttinger und Burghauser Forst soll eigentlich zehn Prozent des Energiebedarfs der örtlichen Chemieindustrie decken. "Die Mehringer haben die übersetzte Frage, ob Sie langfristig ihre Arbeitsplätze aufgeben wollen, mit Ja beantwortet", formulierte es mit drastischen Worten der Regensburger Professor für Energienetze und Energiespeicher, Michael Sterner.

Bayern sei kein Windland, fand früher auch die CSU

Der Windkraftverband sieht die Politik der CSU-geführten Staatsregierung in der Vergangenheit als eine Hauptursache für die ablehnenden Haltung von Teilen der bayerischen Bevölkerung an. "Bayern ist kein Wind-Land" sei über mehrere Legislaturperioden verkündet worden. Das wirke nach, obwohl die CSU ihre Politik gegenüber der Windkraft inzwischen geändert hat.

Bürger gehen abrupten Kurswechsel nicht mit

Dieser recht abrupte Kurswechsel zeigte sich ebenso in der Lokalpolitik vor Ort. Der CSU-Landrat von Altötting etwa, Erwin Schneider, hatte seine ablehnende Haltung zu Windrädern erst nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor knapp zwei Jahren revidiert. Mit wenig enthusiastischen Worten.

Dem BR sagte er damals, man sei jetzt in einer absoluten Krise und müsse pragmatisch Politik machen: "Ich selbst zum Beispiel sage jetzt, was ich früher nicht getan habe, wir wollen im Landkreis Windräder haben. Die gefallen mir nach wie vor nicht. Aber da muss man über seinen Schatten springen." Offenbar vermochte es die CSU vor Ort nicht, die Mehringer Bürgerschaft für diesen Kurswechsel zu gewinnen.

Entscheidung in kleinen Gemeinden statt landkreisweit

Der Landkreis Altötting überlässt die Meinungsbildung über den geplanten Windpark weitgehend den einzelnen Gemeinden, obwohl das Projekt überregionale Bedeutung hat. Als BR24 nach dem ablehnenden Bürgerentscheid in Mehring beim Landratsamt nachfragte, wie es jetzt weiter geht, verwies es nur auf die Bayerischen Staatsforsten, auf deren Gebiet der Windpark entstehen soll.

Einen anderen Weg hatte 2021 der Landkreis Ebersberg eingeschlagen: Dort fand ein landkreisweiter Bürgerentscheid über geplante Windräder im Ebersberger Forst statt, der positiv ausging. Auch dort votierten die nahe am Wald gelegenen Gemeinden teils stärker mit Nein als der Durchschnitt.