Mittelschicht am Anschlag: Angst vor dem Abrutschen

"Kann ich mir mein Leben in Zukunft noch leisten?"

Diese Veränderungen hängen für Journalist und Buchautor Daniel Goffart mit zwei Dingen zusammen: "Das eine ist, dass man früher viel mehr in der Lage war, Eigentum zu bilden, auch als Normal- oder Geringverdiener. Und das zweite ist, dass die Entwicklung der Mieten halt exorbitant ist. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren eine Mietpreisexplosion erlebt."

Das wirke sich unmittelbar aus, denn fast nirgends in Europa wohnten so viele Menschen zur Miete wie in Deutschland, so Goffart weiter. Für viele werde die Zukunftsperspektive begleitet mit einem Bedrohungsgefühl: "Kann ich mir mein Leben, was ich jetzt habe, in Zukunft noch leisten? Zumal, wenn sie dann auch die Entwicklung der Renten sehen: Die Renten sind zwar gestiegen, aber wir haben auch in Deutschland im internationalen Vergleich sehr kleine Renten."

Steuern und Abgaben: Deutschland auf Platz zwei hinter Belgien

Gleichzeitig ist die Belastung mit Steuern und Abgaben in Deutschland so hoch wie in fast keinem anderen Industrieland. Unter den 38 Industrieländern, die Mitglied sind in der OECD, rangiert Deutschland nach Belgien auf Platz zwei was die Belastung der Arbeitseinkommen mit Steuern und Sozialabgaben betrifft. Das hat eine Auswertung der OECD ergeben. So liegt die Abgabenquote bei einem verheirateten Paar mit Kindern durchschnittlich bei 40,8 Prozent. Höher ist die Belastung nur in Belgien mit 45,5 Prozent. Im Schnitt aller OECD-Staaten liegt die Abgabenlast bei 29,4 Prozent.

Auch bei Singles liegt Deutschland auf Platz zwei der Belastung durch Steuern und Abgaben. Hier liegt die entsprechende Quote bei 47,8 Prozent. Platz eins belegt erneut Belgien mit 53 Prozent.