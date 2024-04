Ausverkauftes Stadion: Wie komme ich noch an Tickets?

FC Bayern klagt gegen Plattform Viagogo

Der zunehmende Schwarzmarkt an Fußballtickets macht den Vereinen schon länger zu schaffen. Am Landgericht München läuft gerade der Prozess des FC Bayern München (FCB) gegen die E-Ticketbörse Viagogo. Der FCB wirft Viagogo vor, nicht nur als Plattform zu agieren, auf der Fans ihre Karten weiterverkaufen können, sondern selbst Karten von Erstkäufern zu erwerben, um sie dann zu einem höheren Preis weiterzuverkaufen. Das ist laut den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Rekordmeisters nicht erlaubt. Fans, die so Tickets erworben haben, könnte der Einlass zum Stadion verwehrt werden.

Zum Artikel: Ticket-Schwarzmarkt in der Bundesliga - Das große Geschäft auf Kosten der Fans

Bis zu 2.500 Euro Strafe drohen

Wer doch ein Ticket verkauft und damit offensichtlich Gewinn machen möchte, kann je nach AGB eine Strafe bekommen. Der Fachanwalt für Sportrecht, Dr. Markus Schütz, sagte dem BR, wer sich nicht an die jeweiligen AGBs der Vereine halte, kann mit bis zu 2.500 Euro Bußgeld - je nach Anzahl der Tickets - bestraft werden. Die Anzahl solcher Fälle steige nach wie vor. Viele Veranstalter würden ihre Tickets deswegen inzwischen personalisieren um dafür zu sorgen, dass die Tickets beim Weiterverkauf immer noch den jeweiligen AGBs unterliegen.

Offizieller Ticket-Zweitmarkt bei Fußballvereinen

Der SSV Jahn Regensburg warnt auf seiner Seite ebenfalls ausdrücklich vor dem Ticketkauf über Drittanbieter. Es gebe einen offiziellen Ticket-Zweitmarkt, auf dem Dauerkartenbesitzer ihre nicht benötigten Karten anbieten, allerdings zum Originalpreis. "Der kommerzielle Weiterverkauf von Tickets ist untersagt", heißt es auf der Website des Jahn. Außerdem stehe der SSV Jahn in keiner Verbindung zu nicht autorisierten Drittanbeitern wie Viagogo. Der SSV Jahn ruft auch Fußballfans dazu auf, die Tickets über diesen Weg erworben haben, sich beim Verein zu melden. Dort werden die Tickets auf Gültigkeit verifiziert.

Keine Last-Minute-Tickets bei den Straubing Tigers

Bei den Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga gebe es offiziell "keinerlei Probleme" mit Zweitmarkttickets, so ein Vereinssprecher. Bezüglich Anbietern wie Viagogo seien die Zuschauer und Fans seit mehreren Jahren "sensibilisiert", heißt es von Seiten der Tigers. Wer tatsächlich ein Zweitmarktticket zu überhöhten Preisen kauft, treffe diese Entscheidung "selbst für sich". Darauf habe der Verein keinen Einfluss.

"Überteuerte Tickets" bei Topspielen im Eishockey

In unteren Ligen komme es vereinzelt vor, dass bei Finalspielen Tickets überteuert im Umlauf seien, heißt es zum Beispiel vom Eishockeyverein Blue Devils Weiden. Das betreffe allerdings keine kommerziellen Anbieter, sondern Privatverkäufer. Das seien aber "glücklicherweise nur Einzelfälle", so ein Vereinssprecher. Auch hier seien dem Verein die Hände gebunden. Die Blue Devils verweisen zur Absicherung für Top-Spiele auf ihre Dauerkarten.

Probleme mit Tickets am Einlass individuell lösen

Einen offiziellen Zweitmarkt bieten die Eisbären Regensburg (EBR) nicht an, da das nicht im Repertoire des derzeitigen Ticketanbieters sei, heißt es vom Verein. Sie kontrollieren auch nicht, ob und wie Fans ihre erworbenen Karten weiterverkaufen. Man sperre keine Zuschauer aus, die ein gültiges Ticket haben - egal auf welche Weise dieses erworben worden ist. Sollte es Probleme mit den Tickets am Einlass geben, regele man das vor Ort individuell und im Sinne der Fans, so Geschäftsführer Christian Sommerer.

Eisbären Regensburg kämpfen mit Bots, die Tickets anbieten

Derzeit beschränken die Eisbären vorbeugend in ihrem Online-Ticketshop die maximal pro Person kaufbare Ticketanzahl. Ein Phänomen der letzten Wochen waren automatisierte "Bot"-Kommentare unter Posts auf den offiziellen Social-Media-Accounts, die Karten feil bieten. Diese und weitere derartige Beiträge, die unseriös wirken, würden gelöscht. Ein größeres Problem mit überteuert weiterverkauften Karten haben die Eisbären momentan nicht, auch auf "Viagogo" tauchen kaum Tickets der EBR auf.

Im Aufstiegsjahr 2021/2022, in dem die Regensburger mit der Oberliga-Meisterschaft die Rückkehr in die Zweite Liga fix gemacht haben, gab es diese Problematik aber tatsächlich, vor allem in den Play-offs und hier insbesondere noch einmal in den Aufstiegsspielen. Seither haben die EBR mit ihrem Ticketanbieter an verschiedenen Stellschrauben gedreht, um dem vorzubeugen, sagt der Verein.