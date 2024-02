Adele in München: Enormer Ansturm auf den Ticket-Vorverkauf

Pünktlich um zehn Uhr springt der digitale Countdown um: Der Vorverkauf für Adele-Konzerte in München über die Plattform Ticketmaster startet mit der Ankündigung "Du hast einen Platz in der Warteschlange". Der blaue Balken, der die Wartezeit anzeigt, bis man zur Ticket-Auswahl gelangt, wächst allerdings nur langsam – kein Wunder, schließlich wollen Hunderttausende zu einer der Shows der beliebten Sängerin. Mehr als zwei Millionen Menschen hatten sich laut Angaben des Veranstalters über die Website von Adele vorab registriert.

So oder ähnlich müssen Fans aus ganz Europa den Mittwoch vor den Bildschirmen verbracht haben. Wer Karten für die ersten vier Termine am 2., 3., 9. und 10. August kaufen wollte, verbrachte teilweise zwei Stunden in der digitalen Warteschlange. Die Ticketpreise reichen von 74,90 Euro ganz hinten auf der Tribüne bis zu 419,90 Euro für ein Plätzchen direkt vor der Bühne.

Einige Fans berichten von technischen Problemen beim Kauf

Trotz langer Wartezeit verlief der Kartenverkauf auf der Plattform "Ticketmaster" ab 10 Uhr ohne größeren Serverausfall. Auch bei den weiteren Vorverkaufsstarts am Mittwoch scheinen zumindest großflächige Ausfälle nicht aufgetaucht zu sein. Um 14 Uhr begann der Vorverkauf für die Shows am 14., 16., 23. und 24. August. Für die letzten beiden Termine am 30. und 31. August konnten Fans ab 18 Uhr Karten kaufen.

Im Netz berichteten allerdings einige Fans über diverse technische Probleme und Hürden: Ein User, der es bis zur Wahl der Tickets geschafft hatte und schon die Kreditkarte zücken wollte, wurde von der Meldung "Etwas ist schiefgelaufen. Es gab einen Fehler und wir konnten deine Tickets nicht reservieren" ausgebremst. Eine weitere Userin schilderte, sie sei trotz stabiler Internetverbindung mehrfach aus dem digitalen Warteraum gefallen. Auch der Blogger Dario Schramm berichtete auf der Plattform X, ehemals Twitter, humorvoll über seine Schwierigkeiten, an Tickets zu gelangen.