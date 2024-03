Fußball-EM 2024 - die letzte Chance auf Tickets

Wer noch kein Ticket für ein Spiel der Fußball-Europameisterschaft besitzt, hat Anfang Mai noch eine letzte Chance. Der europäische Fußballverband UEFA wird dann Tickets erneut anbieten, die von Karteninhabern zurückgegeben wurden. Zum anderen werden bisher zurückgehaltene Karten im Last-Minute-Verkauf landen.

Die Resale-Plattform der UEFA

Seit dem 22. März ist die "Resale-Plattform" der UEFA wieder geöffnet, diesmal bis zum 15. April. Wer bereits ein Ticket zur Fußball-EM 2024 hat, diese aber aus welchen Gründen auch immer nicht benötigt, kann es dort zum offiziellen Wiederverkauf anbieten.

In der ersten Wiederverkaufsphase Anfang März wurden nach UEFA-Angaben 39.398 Tickets erneut angeboten. Diese seien in nur wenigen Stunden ausverkauft gewesen, rund 250.000 Fans waren in der Warteschlange. Die Tickets der nun gestarteten zweiten Wiederverkaufsphase sollen Anfang Mai - einen genauen Tag nannte die UEFA noch nicht - angeboten werden.

Zusätzliche Tickets im Last-Minute-Verkauf

Daneben gibt die UEFA Anfang Mai auch ein weiteres, zusätzliches Ticket-Kontingent frei. Dies umfasse eine "beträchtliche Anzahl von Tickets mit eingeschränkter Sicht" und daneben "alle weiteren Tickets, die nach der operativen Fertigstellung der Stadioneinrichtungen und der genauen Bestimmung der Sitzplatzanzahl verfügbar werden".

Dies wird dann die absolut letzte Chance sein, auf legalem Weg Tickets zu erwerben. Auch die UEFA teilte mit, es werde "voraussichtlich die letzte Chance für Fans sein, ein Ticket zu ergattern, bevor das Turnier am 14. Juni beginnt".