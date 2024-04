Achim Beierlorzer: Diese Saison hat keiner erwartet

Fünf Spieltage vor Saisonende belegt der SSV Jahn Regensburg den zweiten Tabellenplatz in der 3. Liga - einen direkten Aufstiegsrang. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf die Verfolger aus Dresden und Münster (auch der 1. FC Saarbrücken könnte noch nachziehen). Eine Ausgangssituation, wie man ihn sich vor der Saison beim Jahn ausgemalt hatte.

"Unser Ziel vor dieser Saison war, dass wir uns am Schluss in einer Situation befinden wollen, in der wir eine Endserie spielen, damit wir aufstiegen, damit wie Bestmögliches erreichen. Das heißt, Erster werden - klar. Aber auch der zweite Platz würde mir reichen", so Beierlorzer in Blickpunkt Sport. Seiner Erfahrung nach kommt es vor allem auf einen starken Saison-Endspurt an: "Es hat sich gezeigt: In der 3. Liga steigt der auf, der am Schluss noch eine gute Serie spielt. Und die wollen wir spielen."

"Sensationeller Umbruch, den wir geschafft haben"

Die Beispiele Arminia Bielefeld und SV Sandhausen belegen: Es ist nicht so einfach, als Zweitligaabsteiger gleich wieder um den Aufstieg mitzuspielen. Das gelte auch für den Jahn: "Wir hatten fünf Verträge beim Abstieg. Insofern ist das, ohne uns groß loben zu wollen, ein sensationeller Umbruch, den wir geschafft haben. Wir stehen jetzt ganz oben, wo uns keiner erwartet hat, obwohl wir so viele neue Spieler einbauen mussten."

"Joe (Trainer Joe Enochs, d. Red.(´) macht einen überragenden Job", so der 56-Jährige, der ja selbst Trainer war und es wissen muss. Aber im ganzen Verein, diesem "besonderen Klub mit vielen besonderen Menschen" sei das ganze Jahr richtig gut gearbeitet worden, nicht zuletzt nach dem überraschenden und schockierenden plötzlichen Tod von Agyemang Diawusie im November.