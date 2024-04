Bayern beschließt: Kein Kiffen in Biergärten und auf Volksfesten

Den bundesweit ersten Cannabis-Bußgeldkatalog hat das bayerische Gesundheitsministerium bereits veröffentlicht, jetzt soll der Konsum des Rauschmittels im Freistaat gesetzlich weiter beschränkt werden: Durch eine Änderung des bayerischen Gesundheitsschutzgesetzes will die Staatsregierung den Konsum von Cannabisprodukten auf Außengeländen von Gaststätten, in Biergärten und auf Volksfesten generell im Freistaat verbieten. Das kündigte die Staatskanzlei nach einer Kabinettssitzung in München an.

Auch in Raucherräumen und Raucherbereichen soll der Konsum untersagt werden. Das gilt laut Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) nicht nur für das Rauchen, sondern jeweils auch für das Erhitzen und Dampfen von Cannabisprodukten, beispielsweise mittels Vaporisatoren. "Unser Ziel ist es, den Cannabis-Konsum in der Öffentlichkeit zu begrenzen", betonte Gerlach. "Das ist wichtig für den Gesundheitsschutz - und ganz besonders für den Kinder- und Jugendschutz." Bayern fahre einen klaren Kurs und schaffen klare Verhältnisse. Das geänderte Gesetz solle noch vor den Pfingstferien vorgelegt werden.

Mehr dazu gleich bei BR24.