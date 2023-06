Bundesweiter Protesttag: Heute bleiben die Apotheken zu

Mit einem Händedruck der Politiker wolle man sich nicht mehr begnügen, heißt es aus der Apothekerschaft. Während der Corona-Krise oder aktuell bei den Lieferengpässen bei Medikamenten habe man viel möglich gemacht. Von der Politik seien lediglich Worte des Dankes dafür gekommen. Die Zahl der Apotheken im Freistaat ist auf dem niedrigsten Stand seit mehr als 40 Jahren. Immer mehr Apotheken machen dicht. Am Mittwoch will die Branche mit einem bundesweiten Protesttag auf ihre Probleme aufmerksam machen.

Viele Apotheken bleiben am Mittwoch geschlossen

"Die Bundesregierung hat diesen Protesttag provoziert", erklärt die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Gabriele Overwiening. Seit zehn Jahren sei das Honorar nicht angepasst worden, trotz Inflation, steigender Energiekosten und trotz Medikamentenengpässen, die in Apotheken zu immer mehr Aufwand führten.

"Die Bereitschaft zum Dialog und die Bereitschaft zu wirklich konstruktiven Lösungen sehen wir mit dieser Bundesregierung nicht mehr. Deswegen müssen wir jetzt protestieren, um wirklich mal auf unsere Probleme hinzuweisen, damit sich was ändert." Hans-Peter Hubmann, Bayerischer Apothekerverband

Bundesweit wollen Apotheker am Mittwoch unter dem Motto "Apotheken kaputtsparen? Mit uns nicht!" auf ihre Probleme aufmerksam machen. Nach einer Mitgliederbefragung werden auch 89 Prozent der Apotheken in Bayern an diesem Tag nicht öffnen. Die Arzneimittelversorgung bleibe zwar aufrechterhalten, allerdings nur über die Notdienstapotheken, teilt der Bayerische Apothekerverband (BAV) mit. Größere Kundgebungen sind in München, Fürth, Bamberg, Kulmbach, Augsburg, Landberg und Würzburg geplant. Weitere Aktionen werde es vor Notdienstapotheken im ganzen Freistaat geben, so der BAV.

Die Kosten sind hoch - Um was es genau geht

Der Bundesgesundheitsminister muss die Kosten im Gesundheitssektor drücken. Die sind unbestreitbar hoch und das Defizit im Staatshaushalt ist jedes Jahr groß. Mittlerweile gibt der Bund fast 500 Milliarden Euro jährlich für das Gesundheitsressort aus. Jeder Bereich, ob Versicherte, Krankenhäuser oder Ärzte, müsse einen Beitrag leisten, um das Defizit der Krankenkassen zu reduzieren, erklärte deshalb Minister Karl Lauterbach.

Das betreffe auch die Apotheken. Ihr Honorar ist bei der Abgabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten weitgehend pauschaliert und seit mehr als zehn Jahren gleichgeblieben. Pro abgegebenem rezeptpflichtigem Arzneimittel erhalten sie drei Prozent vom Einkaufspreis und fix 8,35 Euro. Davon geht aber ein Abschlag an die Krankenkassen ab. Der ist im Februar von 1,77 Euro auf zwei Euro gestiegen, was zu Mindereinnahmen der Apotheken führt. Die ABDA fordert eine Erhöhung und bekommt dabei Unterstützung vom bayerischen Gesundheitsministerium.

"Die Vergütung muss erhöht werden von 8,35 auf rund 12 Euro. Wir müssen diese unsägliche Bürokratie endlich abbauen. Die Apotheker und Apothekerinnen beweisen gerade jetzt, wo dieser Arzneimangel ist, dass sie es können. Dann vertrauen wir ihnen doch. Ich finde, da gibt es genügend zu tun und da sollte jetzt auch vom Bund ein wuchtiges Signal kommen." Klaus Holetschek, bayerischer Gesundheitsminister

Immer mehr Ärger mit den Krankenkassen

Immer mehr Auflagen und Vorschriften, immer mehr Aufwand, um für Patienten Medikamente zur Verfügung stellen zu können, das seien die Probleme der Apotheker. Gleichzeitig fehlen der Nachwuchs und das Personal in den Betrieben. Und wie alle klagen auch Apotheker über hohe Energiekosten und die Inflation. Zudem komme es zunehmend zu Diskussionen mit den Krankenkassen über die Erstattung von Rezepten. Fehlt ein Vermerk, bekommt der Apotheker weniger Geld bis hin zur vollständigen Verweigerung der Erstattung. Retaxation nennt sich das.

"Vor allem die sogenannten Nullretaxationen sind ein echtes Ärgernis, denn hier verweigert die Krankenkasse aus formalen Gründen die Bezahlung, weil entweder eine Arztnummer nicht richtig eingetragen ist oder weil die Angabe der Dosierung fehlt. Das heißt, nicht nur die Vergütung des Apothekers wird nicht gezahlt, sondern auch der gesamte Einkaufspreis des Arzneinmittels wird nicht erstattet." Hans-Peter Hubmann, Bayerischer Apothekenverband